Ирина Шейк блеснула в модной съемке в образе студентки из 90-х
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Съемка прошла под актуальным сегодня лозунгом #StayAtHome. Перед объективом фотографа Пьера-Анжи Карлотти модель предстала сразу в нескольких аутфитах, позируя на фоне гардин, кожаного дивана и в интерьере домашней библиотеки. Шейк примерила образ студентки из 90-х с ультракороткими белыми шортами и свободным пуловером поверх рубашки, затем в ход пошли джинсы в стиле mom, объемный бомбер и мужской галстук.
К лицу Ирины Шейк оказался и образ теннисистки, построенный с преобладанием кипенно-белого цвета. Мини-шорты и поло с длинным рукавом зарифмованы с изумрудным пуловером, свободно накинутым на плечи. Ракетку супермодель держит в руках вполне уверенно!
Стиль Ирины Шейк на красной дорожке и в повседневной жизни нередко разбирают на детали. Passion.ru доказывает, что некоторые из них легко повторить. Подробнее читайте здесь.
Фото: Instagram
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