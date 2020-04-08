Ирина Шейк блеснула в модной съемке в образе студентки из 90-х

Съемка прошла под актуальным сегодня лозунгом #StayAtHome. Перед объективом фотографа Пьера-Анжи Карлотти модель предстала сразу в нескольких аутфитах, позируя на фоне гардин, кожаного дивана и в интерьере домашней библиотеки. Шейк примерила образ студентки из 90-х с ультракороткими белыми шортами и свободным пуловером поверх рубашки, затем в ход пошли джинсы в стиле mom, объемный бомбер и мужской галстук.