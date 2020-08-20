Ирина Шейк в мешковатых трениках и на шпильках блеснула в новой съемке
Фото: Instagram @irinashayk
Шейк позирует в окружении зелени и выгоревшей на солнце травы, а образ для такого антуража выбран не самый обычный. В кадре звезда подиума оказалась в спортивном костюме дымчато-серого цвета с объемной курткой, будто тайком снятой с чужого плеча, и мешковатыми джоггерами с широкими белыми резинками. Объединил тандем крошечный бра-топ, который вместе с низкой посадкой брюк открыл загорелый рельефный пресс, над которым Ирина неустанно и с завидной регулярностью работает в спортзале. Место привычных кроссовок заняли классические лодочки на запредельно высоких шпильках, которые на удивление гармонично вписались в спортшик-аутфит.
После громкого разрыва с Брэдли Купером в 2019 году Ирина Шейк не афиширует свою личную жизнь. А вот актера с тех пор часто подозревают в интрижках. Недавно поклонники заговорили о его романе с 48-летней актрисой Дженнифер Гарнер, которая после расставания с бойфрендом была замечена на отдыхе с Купером. Подробности ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram @irinashayk , Globallook
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