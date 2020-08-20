Ирина Шейк в мешковатых трениках и на шпильках блеснула в новой съемке

После громкого разрыва с Брэдли Купером в 2019 году Ирина Шейк не афиширует свою личную жизнь. А вот актера с тех пор часто подозревают в интрижках. Недавно поклонники заговорили о его романе с 48-летней актрисой Дженнифер Гарнер, которая после расставания с бойфрендом была замечена на отдыхе с Купером. Подробности ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram @irinashayk , Globallook

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