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Ирина Шейк пришла на премьеру фильма с Брэдли Купером в портупее вместо топа

О личной жизни Ирины Шейк после развода с Брэдли Купером остается только гадать. Модель тщательно ее скрывает, хотя иногда слухи о новых романах мелькают в Сети. Так, в прессе быстро рассекретили ее бурные, но недолгие отношения с Канье Уэстом, а затем папарацци поймали музу дизайнеров выходящей из дома Вито Шнабеля. На этот раз звезда подиума заинтриговала публику не меньше, а масла в огонь подбавила роковым образом.