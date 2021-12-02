Ирина Шейк пришла на премьеру фильма с Брэдли Купером в портупее вместо топа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
Ирина Шейк появилась на премьере фильма «Аллея кошмаров» с Брэдли Купером в главной роли. И не одна, а с подругой и коллегой Стеллой Максвелл. Модели нескромно обнимались и одаривали друг друга чувственными взглядами — и это на глазах у бывшего. Ирина позировала фотографам в дерзком костюме на базе «плечистого» блейзера и прямых брюк. Соединила тандем брутальная кожаная портупея, надетая на голое тело. В остальном — ультравысокие шпильки, гладко убранные волосы и алая помада.
Фото: Globallook
Ранее мы рассказывали, как изменился стиль Ирины Шейк за последние десять лет. Подробнее о том, как модель и девушка Роналду превратилась из гламурной красотки в настоящую икону стиля, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / GettyImages / Eastnews