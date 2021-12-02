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Ирина Шейк пришла на премьеру фильма с Брэдли Купером в портупее вместо топа

О личной жизни Ирины Шейк после развода с Брэдли Купером остается только гадать. Модель тщательно ее скрывает, хотя иногда слухи о новых романах мелькают в Сети. Так, в прессе быстро рассекретили ее бурные, но недолгие отношения с Канье Уэстом, а затем папарацци поймали музу дизайнеров выходящей из дома Вито Шнабеля. На этот раз звезда подиума заинтриговала публику не меньше, а масла в огонь подбавила роковым образом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Шейк

Фото: GettyImages

Ирина Шейк появилась на премьере фильма «Аллея кошмаров» с Брэдли Купером в главной роли. И не одна, а с подругой и коллегой Стеллой Максвелл. Модели нескромно обнимались и одаривали друг друга чувственными взглядами — и это на глазах у бывшего. Ирина позировала фотографам в дерзком костюме на базе «плечистого» блейзера и прямых брюк. Соединила тандем брутальная кожаная портупея, надетая на голое тело. В остальном — ультравысокие шпильки, гладко убранные волосы и алая помада.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Globallook

Ранее мы рассказывали, как изменился стиль Ирины Шейк за последние десять лет. Подробнее о том, как модель и девушка Роналду превратилась из гламурной красотки в настоящую икону стиля, читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook / GettyImages / Eastnews

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