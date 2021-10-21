От поклонницы китча до fashion-иконы: эволюция стиля Ирины Шейк
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Курс на соблазн
В 2010-х образы Ирины были ориентированы соблазн: подчеркнутые формы, экстремально глубокие вырезы, опасная длина. Все в эстетике тех лет — гламурной, местами китчливой. В ход шли популярные тогда бандажные платья и шелковые мини, пышные меха и туфли на танкетке, которые сегодня стилисты настоятельно рекомендуют забыть.
Фото: Globallook
В 2011-м Шейк, известная как «девушка Роналду», смело рисковала, но не всегда выигрывала. Однажды модель появилась на красной дорожке в кожаном комбинезоне с брюками-капри и интригующим верхом из прозрачного гипюра. А после была остро раскритикована в Сети за несоблюдение светского дресс-кода.
Фото: Globallook
Прозрачные намеки
Что Ирине всегда удавалось, так это работать с самыми выгодными ракурсами. Образ с вечеринки Vanity Fair в 2015-м стал одним из самых запоминающихся в хронике выходов модели. В главной роли — гибрид из абсолютно прозрачного кэтсьюта и вечернего платья, созданный Донателлой Версаче. Интригу — долой, а градус соблазнительности — на максимум!
Фото: Globallook
Фетиш-эстетика
В Каннах Ирина сияла спустя всегда два месяца после рождения дочери, и для красной дорожки выбрала дерзкое силуэтное платье Balmain с брутальным кожаным корсетом. Ставку на прозрачные ткани модель делает постоянно и знает, что точно останется в выигрыше.
Фото: Globallook
Цвета страсти
И снова Каннский кинофестиваль, и снова слишком мало места для фантазии. На смену черному пришел жгучий алый, а части платья Versace едва держатся на металлических булавках. За год до этого на красной дорожке блистала Белла Хадид — в красной комбинации и с абсолютно нескромным разрезом от бедра. Стал ли выход референсом — остается только гадать.
Фото: Globallook
Эксперименты
Отмечать 30-летие испанского Vogue в Мадриде Шейк решила элегантно, нарядившись в королевский сиреневый цвет. Кроме того, Ирина обновила прическу и сделала короткую рваную челку. Критики не заставили себя долго ждать — тут же посыпались нелестные комментарии о стрижке и платье Isabel Marant, которое, по мнению многих, испортило фигуру модели.
Фото: Globallook
Наблюдаем за модными выходами Ирины Шейк и берем на заметку самые стильные. Больше образов — материалах Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook