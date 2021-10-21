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От поклонницы китча до fashion-иконы: эволюция стиля Ирины Шейк

На стиль Ирины Шейк равняются многие: глянец разбирает каждый образ на детали, а Instagram пестрит мудбордами из стритстайл-хроник модели. Если Ирина гуляет с дочкой или просто выходит за кофе, то улицы Манхэттена превращаются для нее в подиум. Потому что в образах — максимальная концентрация остромодных трендов. Всегда ли так было? Разберем архивные аутфиты!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Курс на соблазн

В 2010-х образы Ирины были ориентированы соблазн: подчеркнутые формы, экстремально глубокие вырезы, опасная длина. Все в эстетике тех лет — гламурной, местами китчливой. В ход шли популярные тогда бандажные платья и шелковые мини, пышные меха и туфли на танкетке, которые сегодня стилисты настоятельно рекомендуют забыть.

Ирина Шейк, 2011 г.

Ирина Шейк, 2011 г.

Фото: Globallook

В 2011-м Шейк, известная как «девушка Роналду», смело рисковала, но не всегда выигрывала. Однажды модель появилась на красной дорожке в кожаном комбинезоне с брюками-капри и интригующим верхом из прозрачного гипюра. А после была остро раскритикована в Сети за несоблюдение светского дресс-кода.

Ирина Шейк, 2011 г.

Ирина Шейк, 2011 г.

Фото: Globallook

Прозрачные намеки

Что Ирине всегда удавалось, так это работать с самыми выгодными ракурсами. Образ с вечеринки Vanity Fair в 2015-м стал одним из самых запоминающихся в хронике выходов модели. В главной роли — гибрид из абсолютно прозрачного кэтсьюта и вечернего платья, созданный Донателлой Версаче. Интригу — долой, а градус соблазнительности — на максимум!

Ирина Шейк, 2015 г.

Ирина Шейк, 2015 г.

Фото: Globallook

Фетиш-эстетика

В Каннах Ирина сияла спустя всегда два месяца после рождения дочери, и для красной дорожки выбрала дерзкое силуэтное платье Balmain с брутальным кожаным корсетом. Ставку на прозрачные ткани модель делает постоянно и знает, что точно останется в выигрыше.

Ирина Шейк, 2017 г.

Ирина Шейк, 2017 г.

Фото: Globallook

Цвета страсти

И снова Каннский кинофестиваль, и снова слишком мало места для фантазии. На смену черному пришел жгучий алый, а части платья Versace едва держатся на металлических булавках. За год до этого на красной дорожке блистала Белла Хадид — в красной комбинации и с абсолютно нескромным разрезом от бедра. Стал ли выход референсом — остается только гадать.

Ирина Шейк, 2018 г.

Ирина Шейк, 2018 г.

Фото: Globallook

Эксперименты

Отмечать 30-летие испанского Vogue в Мадриде Шейк решила элегантно, нарядившись в королевский сиреневый цвет. Кроме того, Ирина обновила прическу и сделала короткую рваную челку. Критики не заставили себя долго ждать — тут же посыпались нелестные комментарии о стрижке и платье Isabel Marant, которое, по мнению многих, испортило фигуру модели.

Ирина Шейк, 2018 г.

Ирина Шейк, 2018 г.

Фото: Globallook

Наблюдаем за модными выходами Ирины Шейк и берем на заметку самые стильные. Больше образов — материалах Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook