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От поклонницы китча до fashion-иконы: эволюция стиля Ирины Шейк

На стиль Ирины Шейк равняются многие: глянец разбирает каждый образ на детали, а Instagram пестрит мудбордами из стритстайл-хроник модели. Если Ирина гуляет с дочкой или просто выходит за кофе, то улицы Манхэттена превращаются для нее в подиум. Потому что в образах — максимальная концентрация остромодных трендов. Всегда ли так было? Разберем архивные аутфиты!