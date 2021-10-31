Хейли Бибер косплеит Бритни Спирс, а Джиган — Гомеса Аддамса: как звезды отметили Хэллоуин

Косплей звезд, вариации на тему семейки Аддамс и короткометражка от «королевы Хэллоуина» Хайди Клум — в 2021 году Дня Всеъ Святых оказался богат на креативные костюмы от звезд и их подачу. Видимо, поспособствовал локдаун, и всю выдумку и силу знаменитости направили на создание инфернальных образов.

Модель и телеведущую Хайди Клум нелучайно называют королевой этого праздника. В последние годы она всякий раз устраивала вечеринки по этому поводу, демонстрируя неожиданные костюмы. На сей же раз вместо прежнего подхода звезда сняла короткометражку в жанре ужасов, снявшись в главной роли. Анонс был опубликован накануне праздника.