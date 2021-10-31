Хейли Бибер косплеит Бритни Спирс, а Джиган — Гомеса Аддамса: как звезды отметили Хэллоуин
Косплей звезд, вариации на тему семейки Аддамс и короткометражка от «королевы Хэллоуина» Хайди Клум — в 2021 году Дня Всеъ Святых оказался богат на креативные костюмы от звезд и их подачу. Видимо, поспособствовал локдаун, и всю выдумку и силу знаменитости направили на создание инфернальных образов.
Модель и телеведущую Хайди Клум нелучайно называют королевой этого праздника. В последние годы она всякий раз устраивала вечеринки по этому поводу, демонстрируя неожиданные костюмы. На сей же раз вместо прежнего подхода звезда сняла короткометражку в жанре ужасов, снявшись в главной роли. Анонс был опубликован накануне праздника.
Полностью увидеть 7-минутный фильм, в котором 48-летняя красотка превращается в зомби, можно на ее странице в соцсетях.
Западные звезды на Хэллоуин также часто косплеят старших коллег. Хейли Бибер в этот раз выложила парад образов в духе Бритни Спирс, воспроизведя их под копирку.
Не отстала от нее и Биби Рекса. Она выбрала в качестве цели модель Анну-Николь Смит и снимки с ее венчания с о вторым супругом, который был старше нее на 62 года.
Самым же востребованным образом оказался образ семейки Аддамс. Среди наших звезд знаменитое семейство закосплеили Джиган и Оксана Самойлова с детьми.
Образ Мортиши Аддамс примерила и Виктория Дайнеко. Судя по выложенным в соцсети фото, певица вела вечеринку в этом образе.
Фото: @victoriadaineko/Instagram
О кошмарной семейке вспомнили и супруги Джон Ледженд и Крисси Тейген. Музыкант и модель позаботились и об антураже.
Еще один вариант Аддамсов представили инфлюэнсер Кьяра Ферраньи и ее супруг, рэпер Fedez.
Супермодель Ирина Шейк выбрала нестареющую вампирскую классику. В соцсетях она написала, что мэй-ап в кои-то веки занял менее 10 минут.
Фото: @irinashayk/Instagram
Певица Катя Кищук, недавно ставшая мамой, привлекла к участию в Хэллоуине и новорожденного сына Рейна, и его бабушку. Правда, экс-вокалистка группы Serebro лишь ограничилась тематическим макияжем.
Фэнтезийным макияжем и антуражем на тему ограничилась и Ольга Бузова.
Фото: @buzova86/Instagram
А вот Владимир Пресняков и Наталья Подольская вложили силы и выдумку не в костюмы, а в декор дома и создание таинственной и жутковатой атмосферы. Музыкант поделился роликом в соцсетях.
Фанаты, однако, не оценили и раскритиковали пару, отметив, что «праздник не наш». Критики оказалось столь много, что на защиту отца встал Никита Пресняков. В ироничной манере он написал типовой комментарий в духе хейтера, не забыв добавить, что отписывается от отца. Впрочем, иронию разглядели не все и даже похвалили Никиту за такой шаг.
_Фото и видео: @heidiklum, @haileybieber, @beberexha, @samoylovaoxana, @victoriadaineko, @chrissyteigen, @chiaraferragni, @irinashayk, @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk__kkkk, @buzova86, @presnyakovvladimir/Instagram