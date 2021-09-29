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Ирина Шейк появилась в костюме бабочки от-кутюр с фееричным декольте

Мир возвращается в прежний ритм, чему мы несказанно рады. Если раньше офлайн-мероприятия в присутствии гостей не были чем-то особенным, то теперь они стали глотком свежего воздуха в затянувшуюся пандемию. В рамках Недели моды в Париже открылась ретроспективная выставка Тьерри Мюглера, и в числе первых ее увидели селебрити и музы дизайнера во главе с Ириной Шейк, Тиной Кунаки и родившей пару недель назад Карди Би.