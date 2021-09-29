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Ирина Шейк появилась в костюме бабочки от-кутюр с фееричным декольте

Мир возвращается в прежний ритм, чему мы несказанно рады. Если раньше офлайн-мероприятия в присутствии гостей не были чем-то особенным, то теперь они стали глотком свежего воздуха в затянувшуюся пандемию. В рамках Недели моды в Париже открылась ретроспективная выставка Тьерри Мюглера, и в числе первых ее увидели селебрити и музы дизайнера во главе с Ириной Шейк, Тиной Кунаки и родившей пару недель назад Карди Би.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Шейк

Фото: Globallook

Ирина Шейк снова приковала к себе все взгляды. Модель появилась в архивном платье из коллекции Les Insectes, выпущенной в 1997 году. Наряд бабочки от-кутюр, собранный из мерцающей «чешуи», поставил акцент на талии и заинтриговал глубиной декольте (все-таки Тьерри — мастер силуэтов). Дополнили образ модели эффектные высокие перчатки из сетки. В таком же наряде несколько десятилетий назад дефилировала американская фотомодель Джерри Холл. Она же — бывшая супруга музыканта Мика Джаггера.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Globallook

День во французской столице выдался насыщенным: помимо открытия экспозиции Мюглера, прогремел показ Dior, который собрал десятки селебрити. В числе гостей блистала и Елена Перминова, которая сделала свой выход по-настоящему запоминающимся и вызвала шквал обсуждений (и осуждений). Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook