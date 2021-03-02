Ирина Шейк и Дуа Липа посоревновались, кому кардиган за 95 800 рублей идет больше

Певица рекомендует не надевать под него нижнее белье и застегивать только на одну пуговицу, оставляя как можно меньше места для фантазии. Судя по всему, остромодное произведение Донателлы Версаче совсем скоро разлетится как горячие пирожки, так что советуем отправляться на охоту за ним (или его аналогом в масс-маркете) как можно скорее.