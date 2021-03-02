Ирина Шейк и Дуа Липа посоревновались, кому кардиган за 95 800 рублей идет больше
Фото: Eastnews
Нежные объятия кашемира обошлись звезде подиума в 95 800 рублей. Правда, на контрасте сыграли облегающие черные брюки, которые подвели красотку в самый неподходящий момент: камеры папарацци поймали потертости на пикантном месте. Одно можно сказать точно: даже этим не испортить стиль Шейк. По стопам модели тут же последовала Дуа Липа, которая показала свою вариацию на тему лазурного мини-кардигана.
Певица рекомендует не надевать под него нижнее белье и застегивать только на одну пуговицу, оставляя как можно меньше места для фантазии. Судя по всему, остромодное произведение Донателлы Версаче совсем скоро разлетится как горячие пирожки, так что советуем отправляться на охоту за ним (или его аналогом в масс-маркете) как можно скорее.
Фото: Instagram @dualipa / Eastnews / Globallook
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