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Ирина Горбачева показала остромодный жакет — рассказываем, где его купить

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Ирина Горбачева

Фото: Instagram @irina_gorbacheva

Безоговорочный мастхэв стремительно приближающейся весны — цветной блейзер. Оттенки самые разнообразные и неожиданные: от насыщенного изумруда до тыквенного пирога. В одной из недавних съемок Ирина Горбачева примерила одну из вариаций на тему — смотрим и берем на заметку!

Power dressing с гипертрофированными блейзерами во главе приобретает новый размах. Снова обращаем повышенное внимание на «плечистые» силуэты — такие, которые формируют брутальный маскулинный образ. Брутальный объем смотрится максимально соблазнительно на хрупких плечах (образ актрисы с блейзером oversize цвета охры — тому подтверждение).

Ирина Горбачева / Instagram @irina_gorbacheva

На охоту за безупречно скроенным модным трофеем рекомендуем отправиться уже сейчас. А чтобы облегчить миссию, мы собрали несколько ультраярких вариантов от брендов разного сегмента. Среди наших фаворитов — насыщенный лазурный оттенок, помадная фуксия и цвет одуванчиков.

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Laroom, 29 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Миксуем в монохромные образы с брюками и юбками в тон или носим с базовым светлым денимом. Вдохновиться на новые остромодные сочетания поможет гид по трендам весна-лето 2021 от Passion.ru.

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Фото: Instagram @irina_gorbacheva

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