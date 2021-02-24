Ирина Горбачева показала остромодный жакет — рассказываем, где его купить
Фото: Instagram @irina_gorbacheva
Power dressing с гипертрофированными блейзерами во главе приобретает новый размах. Снова обращаем повышенное внимание на «плечистые» силуэты — такие, которые формируют брутальный маскулинный образ. Брутальный объем смотрится максимально соблазнительно на хрупких плечах (образ актрисы с блейзером oversize цвета охры — тому подтверждение).
На охоту за безупречно скроенным модным трофеем рекомендуем отправиться уже сейчас. А чтобы облегчить миссию, мы собрали несколько ультраярких вариантов от брендов разного сегмента. Среди наших фаворитов — насыщенный лазурный оттенок, помадная фуксия и цвет одуванчиков.
Фото: Архивы пресс-служб
Миксуем в монохромные образы с брюками и юбками в тон или носим с базовым светлым денимом. Вдохновиться на новые остромодные сочетания поможет гид по трендам весна-лето 2021 от Passion.ru.
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Фото: Instagram @irina_gorbacheva
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