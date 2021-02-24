Ирина Горбачева показала остромодный жакет — рассказываем, где его купить

Безоговорочный мастхэв стремительно приближающейся весны — цветной блейзер. Оттенки самые разнообразные и неожиданные: от насыщенного изумруда до тыквенного пирога. В одной из недавних съемок Ирина Горбачева примерила одну из вариаций на тему — смотрим и берем на заметку!