Инна Маликова похвасталась завидным загаром в бюстье и мини-шортах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @innamalikova
Для выступления Инна Маликова выбрала ультрадерзкий образ на базе экстремально коротких шорт высокой посадки и абсолютно нескромного корсетного топа-бюстье с декором из сияющих кристаллов. Завершили аутфит босоножки с эффектной бахромой из страз. В точно таком же образе вышла на сцену и коллега Яна Дайнеко, правда, сыграла на контрасте, сделав ставку на молочно-белый цвет. Дополнили look акцентные украшения — увесистые серьги и колье в несколько ярусов.
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Фото: Instagram @innamalikova
Не так давно за самый эффектный образ поспорили Яна Рудковская и Ольга Бузова, а заодно показали нескучную (и теплую) униформу для морозной зимы. Голосуйте за фаворитку в материале Passion.ru!
Фото: Instagram @innamalikova