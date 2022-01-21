Инна Маликова похвасталась завидным загаром в бюстье и мини-шортах

Для выступления Инна Маликова выбрала ультрадерзкий образ на базе экстремально коротких шорт высокой посадки и абсолютно нескромного корсетного топа-бюстье с декором из сияющих кристаллов. Завершили аутфит босоножки с эффектной бахромой из страз. В точно таком же образе вышла на сцену и коллега Яна Дайнеко, правда, сыграла на контрасте, сделав ставку на молочно-белый цвет. Дополнили look акцентные украшения — увесистые серьги и колье в несколько ярусов.