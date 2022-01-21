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Инна Маликова похвасталась завидным загаром в бюстье и мини-шортах

Пока Москва утопает в сугробах, Инна Маликова греется на Мальдивах, дразня поклонников фото на фоне пальм и в минимальном количестве одежды. Вместе с певицей на райских островах отдыхают участники группы «Новые Самоцветы» и Денис Клявер, которые разбавили шум прибоя своими песнями. Помимо музыкальных талантов, певица продемонстрировала результаты регулярных тренировок и обновленный загар.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Инна Маликова

Фото: Instagram @innamalikova

Для выступления Инна Маликова выбрала ультрадерзкий образ на базе экстремально коротких шорт высокой посадки и абсолютно нескромного корсетного топа-бюстье с декором из сияющих кристаллов. Завершили аутфит босоножки с эффектной бахромой из страз. В точно таком же образе вышла на сцену и коллега Яна Дайнеко, правда, сыграла на контрасте, сделав ставку на молочно-белый цвет. Дополнили look акцентные украшения — увесистые серьги и колье в несколько ярусов.

Предлагаем выбрать, кому комплект больше к лицу — Инне Маликовой или Яне Дайнеко. Голосуйте за победительницу модного баттла!

Инна Маликова, Денис Клявер, Яна Дайнеко

Инна Маликова, Денис Клявер, Яна Дайнеко

Фото: Instagram @innamalikova

Не так давно за самый эффектный образ поспорили Яна Рудковская и Ольга Бузова, а заодно показали нескучную (и теплую) униформу для морозной зимы. Голосуйте за фаворитку в материале Passion.ru!

Фото: Instagram @innamalikova

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