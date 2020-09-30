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Инна Маликова показала нежный образ с платьем цвета зефира

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Инна Маликова

Фото: Instagram @innamalikova

Инна Маликова приняла участие в новой съемке, в которой примерила нежный вечерний образ. 43-летняя певица позировала в интерьерах отеля, обернувшись в слои воздушного фатина, и еще раз доказала, что остромодные конфетные оттенки ей определенно к лицу.

Для артистки подобрали эффектный look, в основе которого — микс зефирно-розового цвета и серебристого металлика. Макси-платье украшает вышивка в виде «рассыпанных» по ткани звезд из мерцающих пайеток. V-образный вырез, акцент на талии, легкий объем в рукавах и мягкие драпировки задают романтичное настроение образу. В дополнение — пара акцентных серег-шандельеров, ниспадающих до плеч. Финальные штрихи — распущенные и гладко уложенные волосы, броский дымчатый мейкап.

Инна Маликова / Instagram @innamalikova

Эксперимент с по-девичьи нежным look’ом однозначно удался, хотя намного чаще Инна применяет более дерзкие мотивы в своих образах. Ранее мы рассказывали, как солистка «Самоцветов» носит брутальные мини-юбки из кожи, демонстрируя бесконечно длинные ноги. Подробнее — в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @innamalikova

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