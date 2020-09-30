Инна Маликова показала нежный образ с платьем цвета зефира
Фото: Instagram @innamalikova
Для артистки подобрали эффектный look, в основе которого — микс зефирно-розового цвета и серебристого металлика. Макси-платье украшает вышивка в виде «рассыпанных» по ткани звезд из мерцающих пайеток. V-образный вырез, акцент на талии, легкий объем в рукавах и мягкие драпировки задают романтичное настроение образу. В дополнение — пара акцентных серег-шандельеров, ниспадающих до плеч. Финальные штрихи — распущенные и гладко уложенные волосы, броский дымчатый мейкап.
Эксперимент с по-девичьи нежным look’ом однозначно удался, хотя намного чаще Инна применяет более дерзкие мотивы в своих образах. Ранее мы рассказывали, как солистка «Самоцветов» носит брутальные мини-юбки из кожи, демонстрируя бесконечно длинные ноги. Подробнее — в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @innamalikova
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