Инна Маликова показала нежный образ с платьем цвета зефира

Для артистки подобрали эффектный look, в основе которого — микс зефирно-розового цвета и серебристого металлика. Макси-платье украшает вышивка в виде «рассыпанных» по ткани звезд из мерцающих пайеток. V-образный вырез, акцент на талии, легкий объем в рукавах и мягкие драпировки задают романтичное настроение образу. В дополнение — пара акцентных серег-шандельеров, ниспадающих до плеч. Финальные штрихи — распущенные и гладко уложенные волосы, броский дымчатый мейкап.