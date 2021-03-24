Инга Меладзе «выгуляла» остромодную куртку-«овечку» за 9000 рублей

Меладзе составила расслабленный образ на каждый день. Главную роль забрала куртка с фактурой «под овечку» — этот тренд с нами уже не первый сезон, и его мы неоднократно встречали на подиуме и в масс-маркете. Инга, например, выгуляла бюджетный вариант от & Other Stories. Модная находка обошлась ей 8 990 рублей. Дополнили look очки в массивной «черепаховой» оправе Celine за 26 000 рублей, цитирующие стиль 90-х. Финальный штрих — акцентная подвеска затейливой формы из коллекции собственного бренда Меладзе.