Инга Меладзе посетила светский ужин в комбезе с экстремальным декольте

В выборе аутфита для камерного вечера Инга Меладзе поставила на классику и не прогадала. Старшая дочь Валерия Меладзе блистала в комбинезоне полуночно-синего оттенка на базе строгих брюк свободного силуэта и экстремально глубокого декольте, практически не оставившего места для фантазии. Дополнил образ брутальный пояс на талии и стейтмент-серьги до плеч. Дефиле по ковровым дорожкам отеля Инга исполнила в эффектных туфлях Charlotte Olympia.