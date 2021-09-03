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Инга Меладзе посетила светский ужин в комбезе с экстремальным декольте

Прямиком из культурной столицы: Инга Меладзе посетила светский ужин, приуроченный сразу к нескольким событиям. Во-первых, отелю «Кемпински Мойка 22» в Санкт-Петербурге исполнилось 15 лет, а во-вторых — в честь этого сняли арт-фильм. Творческий вечер не остался без внимания Ирины Огановой, Мари Коберидзе, Петра Аксенова и других.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Инга Меладзе

Фото: Пресс-служба

В выборе аутфита для камерного вечера Инга Меладзе поставила на классику и не прогадала. Старшая дочь Валерия Меладзе блистала в комбинезоне полуночно-синего оттенка на базе строгих брюк свободного силуэта и экстремально глубокого декольте, практически не оставившего места для фантазии. Дополнил образ брутальный пояс на талии и стейтмент-серьги до плеч. Дефиле по ковровым дорожкам отеля Инга исполнила в эффектных туфлях Charlotte Olympia.

Инга Меладзе

Инга Меладзе

Фото: Instagram @ingameladze

К слову, королевский синий — один из главных оттенков осеннего сезона. Ранее мы рассказывали о самых модных и неочевидных цветах, которые составят конкуренцию даже чинной и беспроигрышной классике. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: пресс-служба / Instagram @ingameladze

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