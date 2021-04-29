Инга Меладзе носит платье 3-летней давности за 56 000 рублей

Инга Меладзе составила образ из того, что уже было в ее гардеробе, и осталась в выигрыше. Девушка носит платье длины мидакси с затейливым принтом, напоминающим гравюру на тему лесного пейзажа. Наряд, как оказалось, совсем не новый — впервые он увидел свет в коллекции Victoria Beckham в 2019 году. Найти его сейчас можно на ресейл-платформах, а некогда стоимость платья составляла 752 доллара (около 56 000 рублей по актуальному курсу). Look Инги дополнили эффектные замшевые туфли с декоративными звездами от Charlotte Olympia.

Сейчас, когда осознанность — главный тренд, селебрити и монаршие особы все чаще выходят в свет в одном и том же. Например, недавно Пиппа Миддлтон была замечена на прогулке с дочкой в платье, которое в 2018 году носила ее сестра Кейт. Подробности с фото — на Passion.ru.