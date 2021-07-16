И в пир, и в мир: найдены самые соблазнительные платья сезона

Певица Алсу уехала в отпуск и с собой прихватила шелковое платье расслабленного силуэта в оттенке золотистого лайма. С гипертрофированными серьгами-кольцами и сандалиями слайдами — безупречный образ для прогулок вдоль побережья.

На красной дорожке Каннского кинофестиваля в платьях на одно плечо блистали Карла Бруни и Изабель Гулар, а Энди Макдауэлл доказала, что этот крой идеален для всех возрастов. Больше образов — в нашей фотогалерее!