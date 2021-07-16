И в пир, и в мир: найдены самые соблазнительные платья сезона
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @karliekloss
Певица Алсу уехала в отпуск и с собой прихватила шелковое платье расслабленного силуэта в оттенке золотистого лайма. С гипертрофированными серьгами-кольцами и сандалиями слайдами — безупречный образ для прогулок вдоль побережья.
На красной дорожке Каннского кинофестиваля в платьях на одно плечо блистали Карла Бруни и Изабель Гулар, а Энди Макдауэлл доказала, что этот крой идеален для всех возрастов. Больше образов — в нашей фотогалерее!
Еще один тренд жаркого лета — чайные платья, которые передают нам привет из XIX века. Что нужно знать о домашних нарядах знатных дам и почему они так полюбились Кейт Миддлтон и принцессе Виктории — читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram
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