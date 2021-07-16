passion.ru

И в пир, и в мир: найдены самые соблазнительные платья сезона

Все самое стильное — просто, и подтверждение тому — платья на одно плечо. Глядя, как одна деталь делает весь образ ультрасоблазнительным, хочется добавить такое в список желаний на остаток лета. Не так давно в платье Galvan появилась модель Карли Клосс, ставшая мамой всего 3 месяца назад. Формы звезды подиума в облегающем наряде цвета изумруда впечатляют! Смотрим, какие вариации на эту тему выбрали селебрити.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Карли Клосс

Фото: Instagram @karliekloss

Певица Алсу уехала в отпуск и с собой прихватила шелковое платье расслабленного силуэта в оттенке золотистого лайма. С гипертрофированными серьгами-кольцами и сандалиями слайдами — безупречный образ для прогулок вдоль побережья.

На красной дорожке Каннского кинофестиваля в платьях на одно плечо блистали Карла Бруни и Изабель Гулар, а Энди Макдауэлл доказала, что этот крой идеален для всех возрастов. Больше образов — в нашей фотогалерее!

Алсу / Instagram @alsou_a

Еще один тренд жаркого лета — чайные платья, которые передают нам привет из XIX века. Что нужно знать о домашних нарядах знатных дам и почему они так полюбились Кейт Миддлтон и принцессе Виктории — читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!