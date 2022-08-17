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Мода
Вчера в 19:49
1 мин.

Градус повышен: Хайди Клум пришла на премьеру в платье с гипнотическим декольте

Градус соблазнительности повышен: Хайди Клум отметилась на премьере нового сезона шоу America's Got Talent, заставив сердца мужчин биться чаще. А заодно — показала лаконичный, но в то же время яркий образ для тех, кто не хочет тратить время на сборы перед вечеринкой. Разбираем в подробностях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хайди Клум

Фото: Globallook

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Супермодель появилась на мероприятии в total look итальянского модного Дома Dolce & Gabbana. Во главе угла — струящееся платье с гипнотическим декольте, акцентом на талии и экстремальным разрезом от бедра. Минималистичный фасон компенсирует цвет: изумрудный зеленый вновь правит бал в этом сезоне.

Дополнили образ золотистые босоножки на запредельно высоких шпильках и стейтмент-украшения. Что-что, а серьги-гиганты давно зарекомендовали себя как визитную карточку бренда и символ неспешной dolce vita.

Хайди Клум

Хайди Клум

Фото: Globallook

Ранее мы обсуждали с имиджмейкером секреты стиля знаменитых красоток, которые выбрали мужчин помоложе. В их числе — первая леди Франции Брижит Макрон, немецкая супермодель Хайди Клум и певица Тина Тернер. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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