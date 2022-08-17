Градус повышен: Хайди Клум пришла на премьеру в платье с гипнотическим декольте

Супермодель появилась на мероприятии в total look итальянского модного Дома Dolce & Gabbana. Во главе угла — струящееся платье с гипнотическим декольте, акцентом на талии и экстремальным разрезом от бедра. Минималистичный фасон компенсирует цвет: изумрудный зеленый вновь правит бал в этом сезоне.

Дополнили образ золотистые босоножки на запредельно высоких шпильках и стейтмент-украшения. Что-что, а серьги-гиганты давно зарекомендовали себя как визитную карточку бренда и символ неспешной dolce vita.