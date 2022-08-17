Градус повышен: Хайди Клум пришла на премьеру в платье с гипнотическим декольте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Супермодель появилась на мероприятии в total look итальянского модного Дома Dolce & Gabbana. Во главе угла — струящееся платье с гипнотическим декольте, акцентом на талии и экстремальным разрезом от бедра. Минималистичный фасон компенсирует цвет: изумрудный зеленый вновь правит бал в этом сезоне.
Дополнили образ золотистые босоножки на запредельно высоких шпильках и стейтмент-украшения. Что-что, а серьги-гиганты давно зарекомендовали себя как визитную карточку бренда и символ неспешной dolce vita.
Фото: Globallook
Ранее мы обсуждали с имиджмейкером секреты стиля знаменитых красоток, которые выбрали мужчин помоложе. В их числе — первая леди Франции Брижит Макрон, немецкая супермодель Хайди Клум и певица Тина Тернер. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews