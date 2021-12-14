Горько! Оксана Самойлова вновь примерила свадебное платье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @samoylovaoxana
Пара решила отметить годовщину в самом романтичном городе. В программе была препати, экскурсия по Сене и прогулка по залам дворца в исторических костюмах. Затем Самойлова и Джиган вновь повторили образы со свадьбы: он — в классическом костюме, она — в белоснежном макси-платье без бретелей с корсетным лифом, ультраглубоким разрезом от бедра и шлейфом. Дополнили аутфит лодочки, усыпанные кристаллами, и акцентные украшения.
Экстремальные разрезы и вырезы на платьях — один из главных трендов (берите на заметку в преддверии новогодней вечеринки). Так, недавно молодая жена Константина Эрнста Софья примерила вечерний наряд Gucci и практически не оставила места для фантазии своим декольте. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @samoylovaoxana