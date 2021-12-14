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Горько! Оксана Самойлова вновь примерила свадебное платье

Не так давно Оксана Самойлова и Джиган отпраздновали девятую годовщину свадьбы. Напомним, что весной 2020 года их брак едва не был расторгнут: Самойлова подала на развод после того, как стало известно об изменах мужа в период ее беременности. Заявление было подано, однако до конца дело не дошло. Поэтому Instagram-аккаунт Оксаны вновь пестрит яркими семейными фото — на этот раз из Парижа.