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Горько! Оксана Самойлова вновь примерила свадебное платье

Не так давно Оксана Самойлова и Джиган отпраздновали девятую годовщину свадьбы. Напомним, что весной 2020 года их брак едва не был расторгнут: Самойлова подала на развод после того, как стало известно об изменах мужа в период ее беременности. Заявление было подано, однако до конца дело не дошло. Поэтому Instagram-аккаунт Оксаны вновь пестрит яркими семейными фото — на этот раз из Парижа.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Оксана Самойлова, Джиган и их сын Давид

Фото: Instagram @samoylovaoxana

Пара решила отметить годовщину в самом романтичном городе. В программе была препати, экскурсия по Сене и прогулка по залам дворца в исторических костюмах. Затем Самойлова и Джиган вновь повторили образы со свадьбы: он — в классическом костюме, она — в белоснежном макси-платье без бретелей с корсетным лифом, ультраглубоким разрезом от бедра и шлейфом. Дополнили аутфит лодочки, усыпанные кристаллами, и акцентные украшения.

Экстремальные разрезы и вырезы на платьях — один из главных трендов (берите на заметку в преддверии новогодней вечеринки). Так, недавно молодая жена Константина Эрнста Софья примерила вечерний наряд Gucci и практически не оставила места для фантазии своим декольте. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @samoylovaoxana

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