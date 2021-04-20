Гобань и Перминова нашли лучший купальник для беременных: кому он идет больше

Полюбилась звездам модель в оттенке лаванды от лондонского бренда Hunza G. Эти купальники буквально захватили сердца фэшионисток по всему миру еще в 90-х, после знаменитого бело-синего наряда Джулии Робертс в «Красотке». Их особая примета — фактурная хлопчатобумажная ткань. Обойдется такой купальник около 13 000 рублей, однако, поймать его не просто — в этом цвете везде sold out.