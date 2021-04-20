Гобань и Перминова нашли лучший купальник для беременных: кому он идет больше
Фото: Instagram @gorban_masha
Полюбилась звездам модель в оттенке лаванды от лондонского бренда Hunza G. Эти купальники буквально захватили сердца фэшионисток по всему миру еще в 90-х, после знаменитого бело-синего наряда Джулии Робертс в «Красотке». Их особая примета — фактурная хлопчатобумажная ткань. Обойдется такой купальник около 13 000 рублей, однако, поймать его не просто — в этом цвете везде sold out.
Модный трофей показала Мария Горбань, а ранее мы уже видели его на Елене Перминовой во время отдыха с семьей на Бали. Модель дополнила образ островитянки конфетно-розовой панамой и акцентными украшениями. Осталось выбрать, кому лиловый купальник идет больше, — голосуйте!
Plus-size модель Эшли Грэм рассказала, как домашние роды, уход за малышом в условиях тотального локдауна и материнство изменили ее гардероб и бьюти-рутину. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @gorban_masha / @lenaperminova
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