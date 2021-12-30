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Глюк’oZa примерила велюровый костюм со стразами из 2000-х
Эстетика нулевых вдохновляет многих звезд и их стилистов. Стараниями сестер Кардашьян, Беллы Хадид, Дуа Липы из 2000-х вернулось множество трендов: от джинсов ультранизкой посадки до стрингов, которые в эпоху гламура носили исключительно напоказ. Чего уж говорить о поколении звезд TikTok, для которых все это — стилеобразующие детали. Увлекшаяся съемками мини-роликов Наталья Ионова решила не отставать от моды и отмотать время на пару десятилетий назад.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram @glukozamusic
В ход пошла классика жанра нулевых — велюр цвета фуксии. Если тогда Пэрис Хилтон щеголяла в Juicy Couture, то теперь конкуренцию им составил Демна Гвасалия. Дизайнер выпустил для своего бренда Vetements расклешенные брюки и водолазку с рукавами-перчатками. За последнюю, кстати, запросил ни много ни мало 570 евро (около 48 150 рублей). Как и положено, стразы повсюду. Дополнили образ акцентные украшения: крупное кольцо в виде карнавальной маски и мерцающие серьги-пуссеты.
Ранее мы обсуждали другие забытые тренды из 2000-х, которые вернулись к нам и претендуют на места в наших гардеробах. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @glukozamusic