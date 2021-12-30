Глюк’oZa примерила велюровый костюм со стразами из 2000-х

В ход пошла классика жанра нулевых — велюр цвета фуксии. Если тогда Пэрис Хилтон щеголяла в Juicy Couture, то теперь конкуренцию им составил Демна Гвасалия. Дизайнер выпустил для своего бренда Vetements расклешенные брюки и водолазку с рукавами-перчатками. За последнюю, кстати, запросил ни много ни мало 570 евро (около 48 150 рублей). Как и положено, стразы повсюду. Дополнили образ акцентные украшения: крупное кольцо в виде карнавальной маски и мерцающие серьги-пуссеты.