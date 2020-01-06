Цепочка на талии и стринги напоказ: забытые тренды 2000-х, которые снова вернулись в моду

Селебрити активно цитируют тренды, зародившиеся в 90-х и набравшие популярность в начале 2000-х. Одна из самых спорных тенденций эпохи — микроскопические стринги, торчащие из-под джинсов ультранизкой посадки. Моду моментально подхватили Бритни Спирс и Перис Хилтон, которые и по сей день не изменяют мини-юбкам и брюкам с экстремально низкой талией.

Впервые о нижнем белье как о самостоятельной части гардероба заговорили после одного из показа французского модельера Жана-Поля Готье, который выпустил на подиум моделей в сетчатых колготках и неоновых стрингах. К началу 2000-х нижнее белье выглядывало даже из-под вечерних платьев с открытой спиной — к ним подбирали стринги с резинками, усыпанными кристаллами. Менее дерзкий тренд — цепочка, надетая вокруг талии, дополняющая миниатюрные бикини и кроп-топы. Активно применяли его в своих образах сестры Хадид и Кайли Дженнер.

А вы бы решились добавить эти смелые детали в свой образ?

Фото: Instagram

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