Глаз не поднять: Хайди Клум пришла на церемонию в корсете с запредельным пуш-апом
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Фото: Eastnews
48-летняя Хайди Клум появилась на премии американского музыкального журнала Billboard в ярком облегающем наряде Moschino. Звезда продемонстрировала не только ультрамодный look, но и показала бесконечные стройные ноги. Идеальная фигура знаменитости доказывает, что возраст всего лишь цифры.
Супермодель сделала выбор в пользу эффектного корсета в цветную полоску на шнуровке. Образ дополнила юбка-карандаш, которая выгодно подчеркнула фигуру звезды. Еще одна яркая часть аутфита — необычная пушистая сумка с глазами. Наряд завершили черные туфли с тонкими ремешками на шпильке.
Корсет — один из главных трендов весны, который идеально подойдет не только для особенных, но и для повседневных образов. Ранее мы рассказывали, как носить и с чем сочетать эту горячую тенденцию. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото и видео: Eastnews / Globallook / instagram @heidiklum