Глаз не поднять: Хайди Клум пришла на церемонию в корсете с запредельным пуш-апом

48-летняя Хайди Клум появилась на премии американского музыкального журнала Billboard в ярком облегающем наряде Moschino. Звезда продемонстрировала не только ультрамодный look, но и показала бесконечные стройные ноги. Идеальная фигура знаменитости доказывает, что возраст всего лишь цифры.

Супермодель сделала выбор в пользу эффектного корсета в цветную полоску на шнуровке. Образ дополнила юбка-карандаш, которая выгодно подчеркнула фигуру звезды. Еще одна яркая часть аутфита — необычная пушистая сумка с глазами. Наряд завершили черные туфли с тонкими ремешками на шпильке.