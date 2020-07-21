Гламурные пряжки и россыпь страз: тренд на ремни, который остался в 2000-х

Ранее мы рассказывали еще об одном узнаваемом тренде 2000-х, который остался в прошлом — пышных мехах, которые знаменитости носили и в пир, и в мир. Хайди Клум щеголяла по красной дорожке в меховой жилетке поверх микротопа, а наряды Шерон Стоун явно не оставили эко-активистов в стороне. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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