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Гламурные пряжки и россыпь страз: тренд на ремни, который остался в 2000-х

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Джессика Симпсон, 2000 г.

Фото: Globallook

Размах китчливости эпохи 2000-х в современной плоскости выглядит странно, однако, многое мода черпает именно в этом источнике самых гламурных фантазий. Джинсы ультранизкой посадки уже пытались прорваться в топ прошлогодних тенденций, и звезды возвращали этот прием в своих Instagram. Плечом к плечу с нескромными фасонами в нулевых шли и наши герои сегодняшнего дня — ремни с яркими пряжками.

Особенно этот тренд полюбился Джессике Симпсон, которая делала ставку на стразы, конфетные оттенки и броские принты. Такие аксессуары обязательно венчали шорты опасной длины и перекликались с микротопами. Поэкспериментировала на эту тему и Николь Шерзингер: любопытно, но размер пряжки порой был не намного больше самой юбки. Модницам 2000-х нравились ремни с металлическими заклепками и многоярусными цепями, свисавшие до колен. Поклонницей модной тенденции стала Гвен Стефани, которая в поисках собственного имиджа балансировала между образом Мерилин Монро и дерзкой панк-принцессы с брутальными аксессуарами.

Ранее мы рассказывали еще об одном узнаваемом тренде 2000-х, который остался в прошлом — пышных мехах, которые знаменитости носили и в пир, и в мир. Хайди Клум щеголяла по красной дорожке в меховой жилетке поверх микротопа, а наряды Шерон Стоун явно не оставили эко-активистов в стороне. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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