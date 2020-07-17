Шубы-гиганты, пышные горжетки и китчевые манто: тренды 2000-х, которые стоит забыть
Фото: Dpa
Чем больше, тем лучше — мощная установка эпохи, которая выводила на экраны фешенебельную жизнь селебрити с многомиллионными состояниями, роскошными авто и сотовыми телефонами, усыпанными бриллиантами. Выворачивать богатство напоказ принимались с помощью самых разных деталей: кто-то носил грилзы (накладки на зубы — прим. ред.) из чистого золота, кто-то выходил в свет в тиаре за сотни тысяч долларов, а кто-то оборачивался в дорогие меха. Если мода нулевых и возвращается, то о последнем приеме эко-активисты настоятельно попросят забыть.
Фото: Eastnews
Тренд на мех был похож на массовое помешательство, начавшееся в конце 90-х. Объемные шубы в пол, манто с отделкой, горжетки и муфты ходили по красной дорожке вместе с шелковыми комбинациями, лаконичными макси- и мини-платьями из прозрачных тканей. Особенно полюбилась тенденция немецкой супермодели Хайди Клум, которая компенсировала крошечные размеры топов и экстремально глубокие декольте ценными мехами. С таким же размахом на светских мероприятиях щеголяли Шерон Стоун, Джессика Симпсон, Холли Берри и добрая половина Голливуда.
О других забытых трендах читайте в предыдущих материалах Passion.ru.
Фото: Eastnews, Dpa, GettyImages, Globallook
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