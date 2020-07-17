Шубы-гиганты, пышные горжетки и китчевые манто: тренды 2000-х, которые стоит забыть

Тренд на мех был похож на массовое помешательство, начавшееся в конце 90-х. Объемные шубы в пол, манто с отделкой, горжетки и муфты ходили по красной дорожке вместе с шелковыми комбинациями, лаконичными макси- и мини-платьями из прозрачных тканей. Особенно полюбилась тенденция немецкой супермодели Хайди Клум, которая компенсировала крошечные размеры топов и экстремально глубокие декольте ценными мехами. С таким же размахом на светских мероприятиях щеголяли Шерон Стоун, Джессика Симпсон, Холли Берри и добрая половина Голливуда.

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