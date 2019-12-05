Гигантский бант и пикантный разрез: постройневшая молодая мама Савельева вышла в свет в «драматичном» платье

Саша Савельева показала отличную форму – напоминаем, что весной 2019 года певица стала мамой. О том, как звезда чувствует себя в роли мамы, читайте на Passion.ru.

Фото: Светлана Наконечная/Parrion.ru, Instagram

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