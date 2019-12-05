Гигантский бант и пикантный разрез: постройневшая молодая мама Савельева вышла в свет в «драматичном» платье
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Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
Первый выход Савельевой – силуэтное платье-макси черного цвета с пикантным разрезом от бедра от российского бренда Yulia Prokhorova Beloe Zoloto. Лаконичный приталенный фасон, подчеркнувший стройную фигуру звезды, был дополнен ярким декором – на лифе платья красовался огромный бант из мерцающей серебристой ткани.
Завершили «драматичный» образ черные босоножки на шпильке, которые Савельева к концу вечера сменила на комфортные оксфорды. Они сыграли в тандеме с брючным костюмом в духе power dressing от Sergey Sysoev. В пару к нему – белая рубшка oversize по типу мужской, надетая навыпуск, и декор в форме цветка на плече. Из аксессуаров – черная фетровая шляпа в духе английских денди. Весь вечер Савельева практически не разлучалась с супругом – пара смело демонстрировала свои чувства и объятия перед камерами.
Саша Савельева показала отличную форму – напоминаем, что весной 2019 года певица стала мамой. О том, как звезда чувствует себя в роли мамы, читайте на Passion.ru.
Фото: Светлана Наконечная/Parrion.ru, Instagram
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