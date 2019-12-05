passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Гигантский бант и пикантный разрез: постройневшая молодая мама Савельева вышла в свет в «драматичном» платье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru

Саша Савельева и ее супруг Кирилл Сафонов посетили церемонию вручения наград «Событие года» от журнала «КиноРепортер». За вечер 35-летняя певица сменила два образа, и оба отличились яркими акцентными деталями.

Первый выход Савельевой – силуэтное платье-макси черного цвета с пикантным разрезом от бедра от российского бренда Yulia Prokhorova Beloe Zoloto. Лаконичный приталенный фасон, подчеркнувший стройную фигуру звезды, был дополнен ярким декором – на лифе платья красовался огромный бант из мерцающей серебристой ткани.

Видео: Passion.ru

Завершили «драматичный» образ черные босоножки на шпильке, которые Савельева к концу вечера сменила на комфортные оксфорды. Они сыграли в тандеме с брючным костюмом в духе power dressing от Sergey Sysoev. В пару к нему – белая рубшка oversize по типу мужской, надетая навыпуск, и декор в форме цветка на плече. Из аксессуаров – черная фетровая шляпа в духе английских денди. Весь вечер Савельева практически не разлучалась с супругом – пара смело демонстрировала свои чувства и объятия перед камерами.

Саша Савельева показала отличную форму – напоминаем, что весной 2019 года певица стала мамой. О том, как звезда чувствует себя в роли мамы, читайте на Passion.ru.

Фото: Светлана Наконечная/Parrion.ru, Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!