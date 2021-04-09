Елена Темникова носит очки за 34 000 рублей — мы нашли дешевле
Фото: Instagram @lenatemnikovaofficial
О чем, а о классике в модном Доме знают не понаслышке. Эту модель очков в массивной оправе прямоугольной формы позиционируют как timeless («вне времени» — прим. ред.). За вечность и стоимость соответствующая — £320 (около 34 000 рублей по нынешнему курсу). Кстати, непомерно широкие дужки — это тренд, который стоит взять на заметку.
Фото: Архивы пресс-служб
Мы нашли несколько моделей в разных ценовых сегментах, которые претендуют на место в вашем базовом наборе аксессуаров. Если не можете решиться на Chanel, как у Темниковой (хоть инвестиция в них и выгодна), — смело отправляйтесь в масс-маркет. Помимо остромодного, там много классики и по приятной цене.
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Фото: Instagram @lenatemnikovaofficial / архивы пресс-служб
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