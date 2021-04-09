Елена Темникова носит очки за 34 000 рублей — мы нашли дешевле

Мы нашли несколько моделей в разных ценовых сегментах, которые претендуют на место в вашем базовом наборе аксессуаров. Если не можете решиться на Chanel, как у Темниковой (хоть инвестиция в них и выгодна), — смело отправляйтесь в масс-маркет. Помимо остромодного, там много классики и по приятной цене.

Не так давно дочь Анастасии Заворотнюк выгуляла сумку, которая прочно закрепила за собой статус любимой. Пока за ней охотится добрая половина модниц, мы рассказываем, где взять бюджетный аналог. Подробности — на Passion.ru.