Где купить идеальный «конфетный» костюм, как у королевы Рании

Выбор монаршей особы пал на конфетно-розовую брючную двойку на базе удлиненного двубортного блейзера и классических, зауженных книзу брюк. В пару к нему — белоснежные лодочки с декоративными элементами в тон костюму. Следуя королевскому примеру, можно носить классику в оттенке клубничной жвачки именно так, а можно — с удобными белыми кедами. Одно можно сказать точно: розовый в этом сезоне — новый черный, поэтому ловите подборку из нескольких брючных костюмов, которые претендуют на место в вашем гардеробе уже сейчас.