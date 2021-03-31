Где купить идеальный «конфетный» костюм, как у королевы Рании
Фото: Globallook
Выбор монаршей особы пал на конфетно-розовую брючную двойку на базе удлиненного двубортного блейзера и классических, зауженных книзу брюк. В пару к нему — белоснежные лодочки с декоративными элементами в тон костюму. Следуя королевскому примеру, можно носить классику в оттенке клубничной жвачки именно так, а можно — с удобными белыми кедами. Одно можно сказать точно: розовый в этом сезоне — новый черный, поэтому ловите подборку из нескольких брючных костюмов, которые претендуют на место в вашем гардеробе уже сейчас.
Фото: Архивы пресс-служб
Не так давно коллега Рании испанская королева Летиция вышла в свет в матроске и жакете, который пылился в ее гардеробе в ожидании своего звездного часа. Прошло уже 13 лет, а вещь выглядит как новая и не потеряла актуальности. Подробности с фото ищите на Passion.ru.
Фото: Globallook
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