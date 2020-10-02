Futurum Moscow: смотрите модные показы молодых дизайнеров, не выходя из дома

Виртуальный формат модных мероприятий был протестирован и доказал свою успешность еще в апреле, когда Неделя моды MBFW полностью перешла в режим онлайн. Проект Futurum Moscow также пройдет без гостей. В программе — показы, перформансы и даже создание арт-объекта. Свои коллекции представят молодые российские бренды, среди которых Seyana, General VI, Not Today, Anya Khaliulina, ST by Sonya Tikhonova и другие. Вас ждет создание впечатляющей световой инсталляции в режиме реального времени, многочасовой онлайн-перформанс от известных художников.