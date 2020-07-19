Футболка в полоску и белые брюки: королева Летиция восхитила стильным образом для ночного похода в кино

Как сообщает Daily Mail, этот вечер вдвоем стал для королевской четы итогом насыщенного тура по Испании, стартовавшего 22 июня. Супруги начали поездку с Канарских островов, откуда отправились на Майорку, в Севилью и Арагон. На этой неделе они посетили церемонию вручения журналистской премии в Мадриде. Для этого мероприятия королева Летиция выбрала стильное огненно-красное платье, в котором ранее уже появлялась на публике.

Напомним, в 2003 году королевский дворец Испании объявил о грядущей помолвке принца Астурийского Филиппа и журналистки Петиции Ортис. Через полгода в кафедральном соборе Санта-Мария ла Реаль де ла Альмудена в Мадриде состоялась королевская свадьба. У пары две дочери — Леонор, появившаяся на свет в 2006 году, и София, родившаяся в 2007 году.