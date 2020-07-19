Футболка в полоску и белые брюки: королева Летиция восхитила стильным образом для ночного похода в кино
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
47-летняя Летиция Ортис — признанная икона стиля. Испанская королева умело сочетает предметы гардероба, вне зависимости от того, чье имя написано на бирке. В Сети обсуждают стильный выход королевской четы… в кино. Базовая футболка в черно-белую полоску, свободные белоснежные брюки и сумка через плечо — даже во время ночного киносеанса первая леди Испании остается в тренде. Темно-синий кардиган идеально дополнил аутфит королевы Летиции. Король Филипп VI и его супруга не забыли и про главный аксессуар сезона — защитные маски. Таким образом пара хотела не только поддержать отрасль, пострадавшую из-за пандемии коронавируса, но и доказать, что посещение кинозала может быть безопасным, если следовать всем рекомендациям.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Как сообщает Daily Mail, этот вечер вдвоем стал для королевской четы итогом насыщенного тура по Испании, стартовавшего 22 июня. Супруги начали поездку с Канарских островов, откуда отправились на Майорку, в Севилью и Арагон. На этой неделе они посетили церемонию вручения журналистской премии в Мадриде. Для этого мероприятия королева Летиция выбрала стильное огненно-красное платье, в котором ранее уже появлялась на публике.
Напомним, в 2003 году королевский дворец Испании объявил о грядущей помолвке принца Астурийского Филиппа и журналистки Петиции Ортис. Через полгода в кафедральном соборе Санта-Мария ла Реаль де ла Альмудена в Мадриде состоялась королевская свадьба. У пары две дочери — Леонор, появившаяся на свет в 2006 году, и София, родившаяся в 2007 году.
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!