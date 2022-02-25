Фреш из сельдерея: Ким Кардашьян рассекретила самый модный оттенок весны

41-летняя Ким Кардашьян появилась на показе Prada в Милане в футуристичном образе. В этот раз знаменитая бизнесвумен точно вдохновилась аутфитами из культового фильма «Матрица». Новый образ Ким получился в стиле героини Тринити.

Телезвезда выбрала фактурную рубашку в оттенке сельдерея, который, по мнению экспертов Pantone, является одним из самых модных в этом году. Наряд дополнили брюки в тон. Поверх Ким накинула ультрамодное кожаное пальто дымчато-серого цвета. Аутфит дополнили солнцезащитные очки в стиле спортшик. И последняя, но не менее важная часть образа — прозрачные туфли-лодочки на каблуке.