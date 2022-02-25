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Фреш из сельдерея: Ким Кардашьян рассекретила самый модный оттенок весны

После развода с Канье Уэстом Ким Кардашьян не перестает примерять новые яркие образы. И, стоит отметить, звезда выглядит отлично в эффектных и необычных нарядах. Ким продемонстрировала один из самых актуальных вариантов верхней одежды на весну. На примере нового образа звезды рассказываем, какой цвет стал самым модным в этом году.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян

Фото: Dpa

41-летняя Ким Кардашьян появилась на показе Prada в Милане в футуристичном образе. В этот раз знаменитая бизнесвумен точно вдохновилась аутфитами из культового фильма «Матрица». Новый образ Ким получился в стиле героини Тринити.

Телезвезда выбрала фактурную рубашку в оттенке сельдерея, который, по мнению экспертов Pantone, является одним из самых модных в этом году. Наряд дополнили брюки в тон. Поверх Ким накинула ультрамодное кожаное пальто дымчато-серого цвета. Аутфит дополнили солнцезащитные очки в стиле спортшик. И последняя, но не менее важная часть образа — прозрачные туфли-лодочки на каблуке.

Фреш из сельдерея: Ким Кардашьян рассекретила самый модный оттенок весны

Фото: Getty Images

Сейчас на личном фронте у Ким все гладко. Звезда в отношениях с 28-летним комиком и актером Питом Дэвидсоном. Напомним, что в прошлом году Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Dpa / Getty Images / Globallook

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