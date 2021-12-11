Развод и девичья фамилия: Ким подала в суд с требованием немедленно расторгнуть брак

Как сообщает TMZ, Ким Кардашьян вместе со старшей дочерью Норт и сыном Сейнтом посетила выступление мужа в Лос-Анджелесе. Во время исполнения хита Runway Уэст произнес фразу «Беги ко мне ... точнее, Кимберли», чем в очередной раз показал свои намерения на спасение брака.

Сразу после концерта Кардашьян направилась в суд и потребовала расторгнуть брак с отцом своих детей и убрать из ее имени его фамилию.