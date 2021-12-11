Развод и девичья фамилия: Ким подала в суд с требованием немедленно расторгнуть брак
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Фото: Picture-alliance
Как сообщает TMZ, Ким Кардашьян вместе со старшей дочерью Норт и сыном Сейнтом посетила выступление мужа в Лос-Анджелесе. Во время исполнения хита Runway Уэст произнес фразу «Беги ко мне ... точнее, Кимберли», чем в очередной раз показал свои намерения на спасение брака.
Сразу после концерта Кардашьян направилась в суд и потребовала расторгнуть брак с отцом своих детей и убрать из ее имени его фамилию.
Дело Кардашьян о разводе было передано суду еще несколько месяцев назад и находится в работе. Из-за многомиллионного состояния пары на это могут уйти месяцы. Поэтому Ким попросила адвоката ускорить процесс и отделить вопросы имущества и опеки от ее семейного положения. Так же Кардашьян требует избавить ее фамилию от приставки Уэст.
Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Для звезды «Семейства Кардашьян» этот брак стал третьим. У пары четверо общих детей: 8-летняя Норт, 5-летний Сейнт, 3-летняя Чикаго и 2-летний Псалм.
Фото и видео: Picture-alliance