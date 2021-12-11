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Развод и девичья фамилия: Ким подала в суд с требованием немедленно расторгнуть брак

41-летняя бизнесвумен Ким Кардашьян обратилась в суд Лос-Анджелеса с просьбой «немедленно» развести ее с супругом Канье Уэстом и намерением вернуть девичью фамилию, несмотря на то, что вопрос с разделом имущества и опекой над детьми еще не решен. Произошло это сразу после концерта рэпера, на котором он в очередной раз умолял супругу вернуться к нему.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян и Канье Уэст

Фото: Picture-alliance

Как сообщает TMZ, Ким Кардашьян вместе со старшей дочерью Норт и сыном Сейнтом посетила выступление мужа в Лос-Анджелесе. Во время исполнения хита Runway Уэст произнес фразу «Беги ко мне ... точнее, Кимберли», чем в очередной раз показал свои намерения на спасение брака.

Сразу после концерта Кардашьян направилась в суд и потребовала расторгнуть брак с отцом своих детей и убрать из ее имени его фамилию.

Дело Кардашьян о разводе было передано суду еще несколько месяцев назад и находится в работе. Из-за многомиллионного состояния пары на это могут уйти месяцы. Поэтому Ким попросила адвоката ускорить процесс и отделить вопросы имущества и опеки от ее семейного положения. Так же Кардашьян требует избавить ее фамилию от приставки Уэст.

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Для звезды «Семейства Кардашьян» этот брак стал третьим. У пары четверо общих детей: 8-летняя Норт, 5-летний Сейнт, 3-летняя Чикаго и 2-летний Псалм.

Фото и видео: Picture-alliance

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