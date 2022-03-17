Фолк-мотивы и стиль железной леди: названы самые модные тренды весны 2022

Первое и главное — принты, которые возьмут на себя роль главного средства от хандры. Выбирайте самые активные: от пестрых цветочных до анималистических — леопардового, зебрового, змеиного. Дизайнеры берут курс на женственность, поэтому без платьев длины миди и макси из летящих тканей не обойтись. Как и без идеально скроенного брючного костюма в лучших традициях power dressing. Также стоит обратить внимание на модели пижамного типа с принтами в стиле фолк.

Из 2000-х вернулся тренд на брюки и джинсы ультранизкой посадки (еще и в паре с коротким верхом). А из 1960-х — туфли Мэри Джейн, которые обожали иконы стиля эпохи во главе с Твигги.

Ранее мы рассказывали о главных тенденциях весна-лето 2022, которые пробудут с нами еще несколько сезонов. Подробности ищите в материале Passion.ru.