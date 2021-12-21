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Филипп Киркоров отдыхает: Ани Лорак устроила дефиле в легинсах со стразами

Ани Лорак не отстает от друга и наставника Филиппа Киркорова: на сцене певица энергично отплясывает в костюмах, которые ослепляют своим сиянием даже последние ряды залов. В арсенале певицы — платья и жакеты Balmain (одного из любимых брендов поп-короля), костюмы, усыпанные стразами и пайетками, обувь на головокружительных каблуках. Недавний образ тоже не оставил поклонников равнодушными.