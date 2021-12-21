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Филипп Киркоров отдыхает: Ани Лорак устроила дефиле в легинсах со стразами
Ани Лорак не отстает от друга и наставника Филиппа Киркорова: на сцене певица энергично отплясывает в костюмах, которые ослепляют своим сиянием даже последние ряды залов. В арсенале певицы — платья и жакеты Balmain (одного из любимых брендов поп-короля), костюмы, усыпанные стразами и пайетками, обувь на головокружительных каблуках. Недавний образ тоже не оставил поклонников равнодушными.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram @anilorak
После концерта Лорак устроила эффектное дефиле в двойке, щедро сдобренной мерцающими кристаллами. Образ напомнил гламурного инопланетянина или героя фильмов про Остина Пауэрса. Артистка подчеркнула аппетитные формы ультраоблегающими брюками высокой посадки, добавила к ним кроп-топ с подчеркнутым бюстом и объемными плечами в духе восьмидесятых. В завершение — обувь на экстремально высоких платформах и каблуках.
Не так давно вновь удивил фанатов и Филипп Киркоров, который пришел на премьеру новогодней комедии в куртке, расшитой камнями и ликами святых, а на грудь водрузил огромный золотой крест. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @anilorak