Киркоров появился на премьере фильма с иконами на «кричащей» куртке и с уставшими детьми

Каждый выход поп-короля в свет — это демонстрация последних новинок известных Домов моды. Киркоров не скрывает, что является шопоголиком, а его огромный гардероб занимает сотни квадратных метров.

На премьеру Филипп приехал с детьми Аллой-Викторией и Мартином. В то время как отец веселился, позировал фотографам и общался с прессой, его сын и дочь выглядели уставшими и изможденными.