Киркоров появился на премьере фильма с иконами на «кричащей» куртке и с уставшими детьми
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Филипп Киркоров не стал изменять себе и прибыл на вечеринку, надев все красивое сразу: «кричащую» кожаную куртку, расшитую ликами святых, украшенную стразами кепку, по огромному перстню на каждый палец.
Каждый выход поп-короля в свет — это демонстрация последних новинок известных Домов моды. Киркоров не скрывает, что является шопоголиком, а его огромный гардероб занимает сотни квадратных метров.
На премьеру Филипп приехал с детьми Аллой-Викторией и Мартином. В то время как отец веселился, позировал фотографам и общался с прессой, его сын и дочь выглядели уставшими и изможденными.
Фото: Пресс-служба
Фанаты не раз критиковали артиста, что он заставляет детей делать то, что им не нравится: водит их на поздние тусовки, берет с собой на множество съемок, устраивает им вечеринки с сотнями гостей. Лица Аллы-Виктории и Мартина часто говорят о том, насколько им все это «интересно».
Так, недавно Киркоров отметил 10-летие дочери с таким размахом, какому могут позавидовать взрослые знаменитости. Перед этим артист привел Аллу-Викторию на программу «Модный приговор», во время съемок которой девочка почти не улыбалась.
Фото и видео: пресс-служба, Instagram