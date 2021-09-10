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Фигура на миллион: королева Летиция устроила дефиле в облегающем платье

Королева Летиция отправилась на открытие книжной ярмарки в Мадриде. Для встречи с авторами, издателями и любителями литературы Ее Величество выбрала ультраоблегающее легкое платье — идеальное для 30-градусной жары в испанской столице. Дефиле супруги Филиппа VI получилось эффектным — разбираем образ в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

Аутфит составлен из горячо любимых королевой брендов (хоть и не испанского происхождения). Летиция подчеркнула фигуру платьем-футляром Hugo Boss — лаконичного фасона и с абстрактным принтом. Акцент на талии поставлен с помочью тонкого пояса. Дополняют образ туфли-слингбэки Carolina Herrera — на этот раз в сочном ягодном оттенке. Ее Величеству давно полюбилась именно эта модель, поэтому в ее арсенале бесчисленное множество пар в разных оттенках: от классических черных и бежевых до самых ярких.

Образ королевы Летиции в деталях

Образ королевы Летиции в деталях

Фото: Globallook

Образ королевы Летиции безупречен вплоть до мелких деталей. Но и с первыми леди случаются конфузы. Например, недавно Брижит Макрон вместе с супругом встречала президента Чили Себастьяна Пиньера в Елисейском дворце. Образ был продуман, за исключением одного — темно-синие лодочки заметно выпачкались. Подробности с фото ищите на Passion.ru.

Фото: Globallook