Федорова vs Лорак: кому эффектный костюм цвета молока идет больше

Пока поклонники Ани Лорак ждут ее творческого дуэта с Сергеем Лазаревым, мы разбираем на детали look звезды. Для комфорта — базовая трикотажная майка, для шика — костюм с двубортным жакетом и подчеркивающими изгибы брюками с ультравысоким поясом. И, конечно, головокружительно высокие каблуки — без них никуда!

Об актуальных брючных костюмах было сказано немало, и мы продолжаем настаивать, чтобы, как минимум, один появился в гардеробе каждой. Сразу три стильные идеи сочетаний ищите в материале Passion.ru.