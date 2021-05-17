Федорова vs Лорак: кому эффектный костюм цвета молока идет больше
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @fedorovaoksana
Костюмы-тройки с жилетами в духе денди прочно закрепились в хронике образов Оксаны Федоровой. «Мисс Вселенная» носит их и с массивными кроссовками силуэтов 90-х, и с брутальными ботинками, и с классическими лодочками. Берите трюк на заметку как для офиса, так и для культурной программы.
Кто одержит победу в модном баттле на этот раз — Ани Лорак или Оксана Федорова? Голосуйте!
Пока поклонники Ани Лорак ждут ее творческого дуэта с Сергеем Лазаревым, мы разбираем на детали look звезды. Для комфорта — базовая трикотажная майка, для шика — костюм с двубортным жакетом и подчеркивающими изгибы брюками с ультравысоким поясом. И, конечно, головокружительно высокие каблуки — без них никуда!
Об актуальных брючных костюмах было сказано немало, и мы продолжаем настаивать, чтобы, как минимум, один появился в гардеробе каждой. Сразу три стильные идеи сочетаний ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @anilorak / @fedorovaoksana
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