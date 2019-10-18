Фанатка фастфуда: невеста дополнила кружевное платье букетом из куриных наггетсов
Фото: Instagram
Блэр Харди из штата Огайо признается, что она – настоящая фанатка наггетсов и картофеля фри, как сообщает Daily Star. Зная это, ее кузина Дженна решила оригинально поздравить невесту, подарив ей букет с кусочками курицы в панировке. Для этого она связалась с любимым рестораном Блэр и договорилась о том, чтобы они помогли оформить цветочную композицию. Произнося тост, кузина вручила невесте оригинальный подарок, чем шокировала всех присутствующих. «Я думала, чем тебя удивить, и первое, о чем я вспомнила – твоя любовь к наггетсам» – прокомментировала сюрприз Дженна.
Ранее мы рассказывали о паре, поженившейся через 3 недели после первого свидания. Церемония бракосочетания прошло без лишней подготовки, и на ней молодожены появились в странных образах. В каких – читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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