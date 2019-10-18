Фанатка фастфуда: невеста дополнила кружевное платье букетом из куриных наггетсов

Ранее мы рассказывали о паре, поженившейся через 3 недели после первого свидания. Церемония бракосочетания прошло без лишней подготовки, и на ней молодожены появились в странных образах. В каких – читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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