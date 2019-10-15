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Невеста в ковбойских сапогах и жених в джинсах: молодоженов раскритиковали за странные наряды для свадьбы

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Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)

Влюбленные решили не тратить время на подготовку к свадьбе. Для торжественного мероприятия пара выбрала повседневную одежду, что стало причиной бурного обсуждения в Сети.

Молодожены поженились через 3 недели после первого свидания — тогда невеста состояла в других отношениях, как сообщает The Sun. Пара предпочла не оттягивать ни минуты и сыграть свадьбу как можно скорее. На торжестве невеста появилась в простом платье мини из молочно-белого гипюра, дополнив образ грубыми ковбойскими ботинками. Образ жениха был менее оригинален: на церемонии бракосочетания молодой человек был в джинсах, клетчатой рубашке и кедах. На этом эксперимент со стилем не закончился. Выйдя из церкви, невеста сменила обувь на шлепанцы.

Пользователей Сети возмутил не только аутфит невесты, но и образ одной из гостий. «Две пары обуви и обе отвратительные!, «Зачем она поменяла обувь?!», «Что произошло с дамой в розовой комбинации, черных колготках и леопардовых ботинках?» — пишут в комментариях.

Фото: Vostock-photo, Facebook

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