Невеста в ковбойских сапогах и жених в джинсах: молодоженов раскритиковали за странные наряды для свадьбы

Пользователей Сети возмутил не только аутфит невесты, но и образ одной из гостий. «Две пары обуви и обе отвратительные!, «Зачем она поменяла обувь?!», «Что произошло с дамой в розовой комбинации, черных колготках и леопардовых ботинках?» — пишут в комментариях.

Фото: Vostock-photo, Facebook

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