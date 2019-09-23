Фактурная кожа и дерзкая длина: Светлана Лобода подчеркнула стройность фигуры шортами-мини

Лобода применила сразу несколько модных приемов, которые в этом сезоне явно на острие моды. Среди них – готический стиль с его верностью черному цвету, объемными рукавами в духе шекспировских героинь и максимальное количество деталей из кожи в одном образе. Звезда продемонстрировала их гармоничное сочетание, надев блузку с «епископским» рукавом (расширяющимся книзу и собранным в манжету) и короткие фактурные шорты высокой посадки. Стильный look певица дополнила туфлями на шпильке с серебристыми деталями и миниатюрной сумкой на цепочке.
Ранее мы писали о необычном образе Светланы Лободы, в котором певица появилась на свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. О том, как звезда удивила всех скромным выходом, читайте здесь.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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