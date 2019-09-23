Фактурная кожа и дерзкая длина: Светлана Лобода подчеркнула стройность фигуры шортами-мини

Ранее мы писали о необычном образе Светланы Лободы, в котором певица появилась на свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. О том, как звезда удивила всех скромным выходом, читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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