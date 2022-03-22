Этой весной носите армейские брюки как Белла Хадид, Ким Кардашьян и другие

Армейские брюки уже выгуливала Ирины Шейк — аутфит получился таким, будто модель только что вернулась с рыбалки. Ким Кардашьян обзавелась несколькими парами карго цвета песка, которые миксует с экстремально дерзкими топами и боди.

Звездного часа брюки в стиле милитари дождались и в стритстайл-хронике Рианны: барбадосская дива вооружилась самыми брутальными — с камуфляжным принтом.