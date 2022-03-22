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Мода
Сегодня в 22:10
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Этой весной носите армейские брюки как Белла Хадид, Ким Кардашьян и другие

Белла Хадид вновь задает тренды: папарацци застали модель на прогулке по Сохо со стаканчиком латте и модными трофеями. Муза дизайнеров показала самые модные брюки сезона — гиперобъемные, нарочито небрежно спадающие на бедра, будто на несколько размеров больше. Рассказываем, где купить подобные (и даже круче)!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Белла Хадид

Фото: Globallook

Армейские брюки уже выгуливала Ирины Шейк — аутфит получился таким, будто модель только что вернулась с рыбалки. Ким Кардашьян обзавелась несколькими парами карго цвета песка, которые миксует с экстремально дерзкими топами и боди.

Звездного часа брюки в стиле милитари дождались и в стритстайл-хронике Рианны: барбадосская дива вооружилась самыми брутальными — с камуфляжным принтом.

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Lichi, 5499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

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Ранее мы обсуждали один из главных микротрендов сезона — носки бойфренда. Дизайнеры заявляют, что носить их надо напоказ и с самой открытой обувью — мюли, босоножками и слингбэками. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / архивы пресс-служб

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