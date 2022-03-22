Этой весной носите армейские брюки как Белла Хадид, Ким Кардашьян и другие
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Армейские брюки уже выгуливала Ирины Шейк — аутфит получился таким, будто модель только что вернулась с рыбалки. Ким Кардашьян обзавелась несколькими парами карго цвета песка, которые миксует с экстремально дерзкими топами и боди.
Звездного часа брюки в стиле милитари дождались и в стритстайл-хронике Рианны: барбадосская дива вооружилась самыми брутальными — с камуфляжным принтом.
Фото: Архивы пресс-служб
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Ранее мы обсуждали один из главных микротрендов сезона — носки бойфренда. Дизайнеры заявляют, что носить их надо напоказ и с самой открытой обувью — мюли, босоножками и слингбэками. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / архивы пресс-служб