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Это фиаско! Пэрис Хилтон добавила «бабушкино» пончо к платью за 62 500 рублей

Пэрис Хилтон охотно позирует папарацци: еще бы — звезда всегда во всеоружии! Не так давно знаменитую наследницу поймали по пути на съемки телешоу Джимми Фэллона. По важному поводу блондинка надела все лучшее сразу — впрочем, ничего удивительного. Трендовый (и заоблачно дорогой) аутфит достался даже любимому чихуахуа по кличке Даймонд.