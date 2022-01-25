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Это фиаско! Пэрис Хилтон добавила «бабушкино» пончо к платью за 62 500 рублей

Пэрис Хилтон охотно позирует папарацци: еще бы — звезда всегда во всеоружии! Не так давно знаменитую наследницу поймали по пути на съемки телешоу Джимми Фэллона. По важному поводу блондинка надела все лучшее сразу — впрочем, ничего удивительного. Трендовый (и заоблачно дорогой) аутфит достался даже любимому чихуахуа по кличке Даймонд.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Пэрис Хилтон

Фото: Globallook

Пэрис выгуляла черное платье из натурального шелка в крупный белый горошек. Наряд с мерцающими бантами из новой коллекции Saloni обошелся звезде в 795 долларов (около 62 500 рублей). Утеплилась модель знатно: в ход пошли плотные черные колготки и пончо с меховой отделкой, будто найденное глубоко в недрах гардеробной. Завершили образ замшевые лодочки на фигурных каблуках.

Статус самого модного питомца вполне заслуженно отдаем Даймонду. Миниатюрную собачку, покорно сидящую в объятиях хозяйки, согревает эффектное пальто Louis Vuitton.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон

Фото: Globallook

К слову, дорого одетая собачка — один из главных атрибутов моды 2000-х. Ранее мы обсуждали, что носили ключевые иконы стиля эпохи во главе с Пэрис и Ники Хилтон, Николь Ричи, Бритни Спирс и другими. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / GettyImages / Dpa

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