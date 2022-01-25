Это фиаско! Пэрис Хилтон добавила «бабушкино» пончо к платью за 62 500 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Пэрис выгуляла черное платье из натурального шелка в крупный белый горошек. Наряд с мерцающими бантами из новой коллекции Saloni обошелся звезде в 795 долларов (около 62 500 рублей). Утеплилась модель знатно: в ход пошли плотные черные колготки и пончо с меховой отделкой, будто найденное глубоко в недрах гардеробной. Завершили образ замшевые лодочки на фигурных каблуках.
Статус самого модного питомца вполне заслуженно отдаем Даймонду. Миниатюрную собачку, покорно сидящую в объятиях хозяйки, согревает эффектное пальто Louis Vuitton.
Фото: Globallook
К слову, дорого одетая собачка — один из главных атрибутов моды 2000-х. Ранее мы обсуждали, что носили ключевые иконы стиля эпохи во главе с Пэрис и Ники Хилтон, Николь Ричи, Бритни Спирс и другими. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / GettyImages / Dpa