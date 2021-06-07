Этим летом носите тренч вместо платья, как Перминова, Шейк и другие звезды
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lenaperminova
Тренч на голое тело — пожалуй, самый соблазнительный прием, который многие облюбовали для фотосессий. Но как насчет образов на каждый день? Елена Перминова примеряет свой новый total look от Louis Vuitton с плащом в духе детектива Коломбо и сумкой из коллекции Capucines (каких-то 390 000 рублей — и она ваша). Не так давно Ирина Шейк хвасталась аутфитом от Boss и на своем примере доказала, что тренч вместо платья — рабочая схема. Днем можно носить с лаконичными сандалиями, а вечером — с босоножками на головокружительных шпильках.
Скромная герцогиня Кейт Миддлтон воспользовалась лайфхаком в рамках тура по Шотландии. Монаршая особа вышла в свет в васильковом платье-пальто из шерсти от Catherine Walker, добавив к нему классические лодочки в тон, миниатюрный клатч и украшения из шкатулки Елизаветы II.
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Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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