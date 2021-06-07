Этим летом носите тренч вместо платья, как Перминова, Шейк и другие звезды

Тренч на голое тело — пожалуй, самый соблазнительный прием, который многие облюбовали для фотосессий. Но как насчет образов на каждый день? Елена Перминова примеряет свой новый total look от Louis Vuitton с плащом в духе детектива Коломбо и сумкой из коллекции Capucines (каких-то 390 000 рублей — и она ваша). Не так давно Ирина Шейк хвасталась аутфитом от Boss и на своем примере доказала, что тренч вместо платья — рабочая схема. Днем можно носить с лаконичными сандалиями, а вечером — с босоножками на головокружительных шпильках.