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10 стильных пар мюли для жаркого лета и как их носить: фото

В девяностых и нулевых мюли уверенно шагали по красным дорожкам и трапам частных джетов, дополняя комбинации и костюмы-двойки в духе Джеки Кеннеди. Сегодня они — ключевые игроки сезона и главные претенденты на ваше сердце. Объявляем охоту на мюли всех мастей: от неоновых на экстремально высоких шпильках до восточных тапочек-бабуш. Выбирайте для удобства и по настроению — любая инвестиция будет выгодной!
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рианна

Фото: Globallook

Выбор Passion.ru

Если вы все еще не получили счастливый QR-код — не печальтесь и берите пример с Рианны. Тогда повод надеть сатиновые мюли цвета Барби искать долго не надо. Модели, которые у всех на слуху, — знаковые Bottega Veneta, которые так полюбились Роузи Хантингтон-Уайтли и Елене Перминовой. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Guess, 6 993 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мы подобрали 10 актуальных пар на любой вкус и бюджет. Лидируют те, что с квадратными мысами и каблуками kitten heel. Конкурировать с ними и правда трудно — настолько они идеальны на каждый день и не зависят от повода.

Практика

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Роузи Хантингтон-Уайтли претендует на рекорд по количеству мюли Bottega Veneta в своем арсенале. Но в этом сезоне модель не просто нашла альтернативу любимым парам, а выпустила ее в коллаборации с брендом GIA. Секрет успеха — «чистые» цвета и минимализм. В сочетании с трикотажными миди-платьями — безупречно.

Елена Перминова

Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Для города и путешествий (редкое явление) советуем обзавестись парой мюли с закрытыми заостренными мысами, напоминающими восточные тапочки-бабуши. Наглядный (и удачный) пример — один из архивных образов Елены Перминовой с асимметричной юбкой-саронгом, шелковой рубашкой, завязанной на талии, и сумкой-«круассаном».

Эльза Хоск

Эльза Хоск

Фото: Instagram @hoskelsa

Эльза Хоск примеряет кипенно-белые мюли с брючным костюмом самого актуального цвета сезона — ультраярким розовым. Тот самый случай, когда все стильное и правда просто.

Перниль Тейсбек

Перниль Тейсбек

Фото: Instagram @pernilleteisbaek

А инфлюенсер Перниль Тейсбек нашла беспроигрышный способ носить рубашку бойфренда и теперь использует ее вместо жакета. Объем и длина компенсируют любые микрошорты, и дело останется за малым — парой мюли на фигурных каблуках-«бокалах» — узнаваемый почерк Amina Muaddi.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / архивы пресс-служб

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