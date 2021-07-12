10 стильных пар мюли для жаркого лета и как их носить: фото
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Фото: Globallook
Выбор Passion.ru
Если вы все еще не получили счастливый QR-код — не печальтесь и берите пример с Рианны. Тогда повод надеть сатиновые мюли цвета Барби искать долго не надо. Модели, которые у всех на слуху, — знаковые Bottega Veneta, которые так полюбились Роузи Хантингтон-Уайтли и Елене Перминовой. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов.
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Фото: Архивы пресс-служб
Мы подобрали 10 актуальных пар на любой вкус и бюджет. Лидируют те, что с квадратными мысами и каблуками kitten heel. Конкурировать с ними и правда трудно — настолько они идеальны на каждый день и не зависят от повода.
Практика
Фото: Instagram @rosiehw
Роузи Хантингтон-Уайтли претендует на рекорд по количеству мюли Bottega Veneta в своем арсенале. Но в этом сезоне модель не просто нашла альтернативу любимым парам, а выпустила ее в коллаборации с брендом GIA. Секрет успеха — «чистые» цвета и минимализм. В сочетании с трикотажными миди-платьями — безупречно.
Фото: Instagram @lenaperminova
Для города и путешествий (редкое явление) советуем обзавестись парой мюли с закрытыми заостренными мысами, напоминающими восточные тапочки-бабуши. Наглядный (и удачный) пример — один из архивных образов Елены Перминовой с асимметричной юбкой-саронгом, шелковой рубашкой, завязанной на талии, и сумкой-«круассаном».
Фото: Instagram @hoskelsa
Эльза Хоск примеряет кипенно-белые мюли с брючным костюмом самого актуального цвета сезона — ультраярким розовым. Тот самый случай, когда все стильное и правда просто.
Фото: Instagram @pernilleteisbaek
А инфлюенсер Перниль Тейсбек нашла беспроигрышный способ носить рубашку бойфренда и теперь использует ее вместо жакета. Объем и длина компенсируют любые микрошорты, и дело останется за малым — парой мюли на фигурных каблуках-«бокалах» — узнаваемый почерк Amina Muaddi.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / архивы пресс-служб
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