10 стильных пар мюли для жаркого лета и как их носить: фото

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Если вы все еще не получили счастливый QR-код — не печальтесь и берите пример с Рианны. Тогда повод надеть сатиновые мюли цвета Барби искать долго не надо. Модели, которые у всех на слуху, — знаковые Bottega Veneta, которые так полюбились Роузи Хантингтон-Уайтли и Елене Перминовой. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов.