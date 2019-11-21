Эстетика и комфорт: как выглядит идеальное нижнее белье для беременных и кормящих мам
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Фото: Пресс-служба
Для особенных периодов в жизни – особенное белье. Эту установку приняли эксперты Etam для разработки коллекции Maman. Эстетика парижского шика в сочетании с современными технологиями дали отличный результат. За счет комбинации органического хлопка и мягкой микрофибры каждая модель справляется со всеми задачами: поддерживает, снижает нагрузку на позвоночник, не стесняет движений. Здесь – бесшовное белье, модели с декором из кружева, бра-трансформеры.
Во время беременности важная каждая деталь, и колготки – не исключение. Нужно ли покупать специальные колготки для беременных и как подобрать безупречную модель, независимо от срока? Читайте в экспертном материале Passion.ru.
Фото: пресс-служба
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