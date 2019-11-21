Эстетика и комфорт: как выглядит идеальное нижнее белье для беременных и кормящих мам

Во время беременности важная каждая деталь, и колготки – не исключение. Нужно ли покупать специальные колготки для беременных и как подобрать безупречную модель, независимо от срока? Читайте в экспертном материале Passion.ru.

Фото: пресс-служба

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