Энн Хэтэуэй и Виктория Бекхэм померились длиной ног в клешах из 60-х
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
В образе дух шестидесятых удачно уживается со стилем Марии-Антуанетты. Энн дефилирует в ажурной блузе с «драматичными» рукавами и воротником-гофре, зарифмованной с небесно-голубыми джинсами. Клеш от колен плюс вертикальные стрелки и высокая посадка — формула бесконечно длинных ног.
Виктория Бекхэм этот трюк облюбовала давно и теперь активно использует и в своем стиле, и в коллекциях собственного бренда. Не так давно Вики возрождала моду на клеши и, кажется, удачно. Голосуйте за самый эффектный образ!
Фото: Eastnews
Стиль миссис Бекхэм безупречен, но так было не всегда. Виктория прошла путь модной эволюции: от бунтарки из Spice Girls до fashion-иконы. Правда, не без оплошностей. О модных фиаско звезды читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook
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