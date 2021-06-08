Энн Хэтэуэй и Виктория Бекхэм померились длиной ног в клешах из 60-х

Энн Хэтэуэй была замечена на улицах Нью-Йорка в компании Джареда Лета. Актеры держались за руки, правда, только на камеру — вместе они участвуют в съемках нового телесериала. Дважды мама, Хэтэуэй показала безупречную форму, а вместе с тем — лайфхак, который поможет визуально удлинить ноги в считанные секунды. Воспринимайте как руководство к действию!