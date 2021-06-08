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Энн Хэтэуэй и Виктория Бекхэм померились длиной ног в клешах из 60-х

Энн Хэтэуэй была замечена на улицах Нью-Йорка в компании Джареда Лета. Актеры держались за руки, правда, только на камеру — вместе они участвуют в съемках нового телесериала. Дважды мама, Хэтэуэй показала безупречную форму, а вместе с тем — лайфхак, который поможет визуально удлинить ноги в считанные секунды. Воспринимайте как руководство к действию!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Энн Хэтэуэй

Фото: Eastnews

В образе дух шестидесятых удачно уживается со стилем Марии-Антуанетты. Энн дефилирует в ажурной блузе с «драматичными» рукавами и воротником-гофре, зарифмованной с небесно-голубыми джинсами. Клеш от колен плюс вертикальные стрелки и высокая посадка — формула бесконечно длинных ног.

Виктория Бекхэм этот трюк облюбовала давно и теперь активно использует и в своем стиле, и в коллекциях собственного бренда. Не так давно Вики возрождала моду на клеши и, кажется, удачно. Голосуйте за самый эффектный образ!

Виктория Бекхэм

Фото: Eastnews

Стиль миссис Бекхэм безупречен, но так было не всегда. Виктория прошла путь модной эволюции: от бунтарки из Spice Girls до fashion-иконы. Правда, не без оплошностей. О модных фиаско звезды читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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