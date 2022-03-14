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Энн Хэтэуэй и дочь Мадонны померились платьями-«кольчугами»: голосуйте, кто круче

Донателла Версаче, определенно, обладает суперспособностью создавать одежду, которая в краткие сроки приобретает статус самой желанной (а то и культовой). Так, например, в платье-«кольчуге» Versace оказались сразу две знаменитые красотки — Энн Хэтэуэй и дочь Мадонны Лурдес Леон. Выбираем, кому наряд больше к лицу!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Энн Хэтэуэй

Фото: Dpa

Диско-платье с эффектным декольте и дерзкими разрезами Энн Хэтэуэй выбрала для кинофестиваля SXSW в Техасе, где состоялся премьерный показ «Не сработало». Актриса редко появляется на светских мероприятиях, но это она не могла пропустить: в новом сериале Энн играет главную роль, еще и в паре с Джаредом Лето.

Образ кинодивы дополнили босоножки цвета металлик на запредельно высоких шпильках и мерцающая микросумка. Безымянный палец Энн «обняла» узнаваемая бриллиантовая «змея» Bvlgari.

Такой же наряд Лурдес Леон выгуливала на подиуме Versace в рамках Недели моды в Милане. Look венчали минималистичные босоножки и мейкап с акцентными тенями. Адепт бодипозитива Лурдес показала (и доказала), что дерзкие платья с разрезами могут смотреться соблазнительно на любой фигуре.

Энн Хэтэуэй

Eastnews

Лурдес Леон

Dpa

13 марта в Лос-Анджелесе прошла премия Critics Choice Awards, на которой были в буквальном смысле все: Кристен Стюарт, Холли Берри, Мэнди Мур, Джаред Лето и многие другие. Чем запомнился светский вечер — читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Eastnews

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