Энн Хэтэуэй и дочь Мадонны померились платьями-«кольчугами»: голосуйте, кто круче

Диско-платье с эффектным декольте и дерзкими разрезами Энн Хэтэуэй выбрала для кинофестиваля SXSW в Техасе, где состоялся премьерный показ «Не сработало». Актриса редко появляется на светских мероприятиях, но это она не могла пропустить: в новом сериале Энн играет главную роль, еще и в паре с Джаредом Лето.

Образ кинодивы дополнили босоножки цвета металлик на запредельно высоких шпильках и мерцающая микросумка. Безымянный палец Энн «обняла» узнаваемая бриллиантовая «змея» Bvlgari.