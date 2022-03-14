Энн Хэтэуэй и дочь Мадонны померились платьями-«кольчугами»: голосуйте, кто круче
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Диско-платье с эффектным декольте и дерзкими разрезами Энн Хэтэуэй выбрала для кинофестиваля SXSW в Техасе, где состоялся премьерный показ «Не сработало». Актриса редко появляется на светских мероприятиях, но это она не могла пропустить: в новом сериале Энн играет главную роль, еще и в паре с Джаредом Лето.
Образ кинодивы дополнили босоножки цвета металлик на запредельно высоких шпильках и мерцающая микросумка. Безымянный палец Энн «обняла» узнаваемая бриллиантовая «змея» Bvlgari.
Такой же наряд Лурдес Леон выгуливала на подиуме Versace в рамках Недели моды в Милане. Look венчали минималистичные босоножки и мейкап с акцентными тенями. Адепт бодипозитива Лурдес показала (и доказала), что дерзкие платья с разрезами могут смотреться соблазнительно на любой фигуре.
Eastnews
Dpa
13 марта в Лос-Анджелесе прошла премия Critics Choice Awards, на которой были в буквальном смысле все: Кристен Стюарт, Холли Берри, Мэнди Мур, Джаред Лето и многие другие. Чем запомнился светский вечер — читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews