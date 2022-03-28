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Мода
Сегодня в 16:00
1 мин.

Эмили Ратаковски появилась на Vanity Fair в ультратесном корсете из стекляруса

После церемонии «Оскар» все по обычаю отправились на афтепати Vanity Fair. Концентрация звезд зашкаливала — были буквально все: от счастливого обладателя золотой статуэтки Уилла Смита до Ким Кардашьян. Среди гостей сияла Эмили Ратаковски, обезоружившая публику нарядом, с которым смотреть в глаза невозможно.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Эмили Ратаковски

Фото: Eastnews

Блистала 30-летняя модель в прямом смысле. Эмили вооружилась роскошным образом Giorgio Armani, эффектно мерцающим в свете вспышек. Скромную длину юбки компенсировал лиф, который практически не оставил места для фантазии. Ратаковски продемонстрировала действительно опасный трюк, надев тесный корсет из стекляруса, который издалека напоминал картинку в пикселях. Бюст так и просился на свободу, но обошлось без конфузов.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Фото: Globallook

На самой церемонии любителям светских хроник было чем поживиться: лучшая актриса года Джессика Честейн пришла в градиентном платье Gucci, жена Уилла Смита Джада — в наряде, напоминающем застывшую лаву, а Кристен Стюарт растоптала дресс-код и появилась в микрошортах. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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