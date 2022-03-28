Эмили Ратаковски появилась на Vanity Fair в ультратесном корсете из стекляруса
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Блистала 30-летняя модель в прямом смысле. Эмили вооружилась роскошным образом Giorgio Armani, эффектно мерцающим в свете вспышек. Скромную длину юбки компенсировал лиф, который практически не оставил места для фантазии. Ратаковски продемонстрировала действительно опасный трюк, надев тесный корсет из стекляруса, который издалека напоминал картинку в пикселях. Бюст так и просился на свободу, но обошлось без конфузов.
Фото: Globallook
На самой церемонии любителям светских хроник было чем поживиться: лучшая актриса года Джессика Честейн пришла в градиентном платье Gucci, жена Уилла Смита Джада — в наряде, напоминающем застывшую лаву, а Кристен Стюарт растоптала дресс-код и появилась в микрошортах. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook