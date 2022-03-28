Эмили Ратаковски появилась на Vanity Fair в ультратесном корсете из стекляруса

Блистала 30-летняя модель в прямом смысле. Эмили вооружилась роскошным образом Giorgio Armani, эффектно мерцающим в свете вспышек. Скромную длину юбки компенсировал лиф, который практически не оставил места для фантазии. Ратаковски продемонстрировала действительно опасный трюк, надев тесный корсет из стекляруса, который издалека напоминал картинку в пикселях. Бюст так и просился на свободу, но обошлось без конфузов.