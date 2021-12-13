Алессандра Амбросио и Хайди Клум в платьях-бикини: голосуйте за лучший образ

Для светского ужина в сентябре Хайди Клум выбрала образ в духе глэм-рок — с маленьким (и очень соблазнительным) черным платьем David Koma с интригующим вырезом и бра, расшитым камнями. Дополняли look босоножки на запредельно высоких шпильках и элегантный стеганый клатч. Супругу супермодели Тому Каулитцу остается только позавидовать!