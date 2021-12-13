Алессандра Амбросио и Хайди Клум в платьях-бикини: голосуйте за лучший образ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Для светского ужина в сентябре Хайди Клум выбрала образ в духе глэм-рок — с маленьким (и очень соблазнительным) черным платьем David Koma с интригующим вырезом и бра, расшитым камнями. Дополняли look босоножки на запредельно высоких шпильках и элегантный стеганый клатч. Супругу супермодели Тому Каулитцу остается только позавидовать!
Для съемок реалити-шоу Алессандра Амбросио нарядилась в платье NUÉ Studio локального украинского бренда, который за последнее время приобрел небывалый размах. Черное мини с мерцающим бра, напоминающим булочку-«улитку», постоянно мелькает на Instagram-просторах. «Ангел» Victoria’s Secret дополнила образ увесистыми украшениями и эффектными босоножками с перьями от Saint Laurent.
Тем временем в Лос-Анджелесе состоялась премьера мультфильма «Зверопой-2», на которую съехались топовые селебрити. Риз Уизерспун и Скарлетт Йоханссон решили помериться стройностью ног в мини — голосуйте, кто круче, в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / Instagram @alessandraambrosio