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Эльза Хоск «украла» образ Эмили Ратаковски из 2020-го: голосуйте, кто круче

Церемония «Оскар» и последующая вечеринка Vanity Fair уже в прошлом, но обсуждения в настоящем на утихают. Неудивительно, ведь поводов перемыть косточки знаменитостям много: от крепкого кулака Уилла Смита, которым он одарил комика Криса Рока за неудачную шутку в адрес своей жены, до череды «голых» платьев на фотоколле. Среди последних — эффектный наряд ангела Victoria’s Secret Эльзы Хоск, который мы, кажется, где-то уже видели.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмили Ратаковски

Фото: Eastnews

Эмили Ратаковски появилась на Vanity Fair в 2020 году в белоснежном комплекте из топа-бандо и макси-юбки низкой посадки, и это помнят все. Внимание к прессу было повышенным — такова задумка: модель сама создала дизайн своего наряда (коллаборация ее бренда и Christy Rilling Studio).

Эльза Хоск, по всей видимости, решила повторить успех коллеги: на афтепати «Оскара» модель появилась в комплекте Monot с силуэтной юбкой в пол и микротопом. Дополнили образ увесистые украшения Tiffany & Co. и клатч Jimmy Choo. Совпадение? Не думаем!

Эльза Хоск

Globallook

Эмили Ратаковски

Globallook

По горячим следам главной кинопремии мы обсудили самые яркие наряды и выделили топ-14. Жена Уилла Смита Джада появилась в платье со шлейфом-«лавой», Зендая снова продемонстрировала безупречный пресс, а Билли Айлиш скрылась под пышными оборками Gucci. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

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Фото: Globallook / Eastnews

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