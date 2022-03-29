Эльза Хоск «украла» образ Эмили Ратаковски из 2020-го: голосуйте, кто круче

Эмили Ратаковски появилась на Vanity Fair в 2020 году в белоснежном комплекте из топа-бандо и макси-юбки низкой посадки, и это помнят все. Внимание к прессу было повышенным — такова задумка: модель сама создала дизайн своего наряда (коллаборация ее бренда и Christy Rilling Studio).

Эльза Хоск, по всей видимости, решила повторить успех коллеги: на афтепати «Оскара» модель появилась в комплекте Monot с силуэтной юбкой в пол и микротопом. Дополнили образ увесистые украшения Tiffany & Co. и клатч Jimmy Choo. Совпадение? Не думаем!