Эльза Хоск «украла» образ Эмили Ратаковски из 2020-го: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Эмили Ратаковски появилась на Vanity Fair в 2020 году в белоснежном комплекте из топа-бандо и макси-юбки низкой посадки, и это помнят все. Внимание к прессу было повышенным — такова задумка: модель сама создала дизайн своего наряда (коллаборация ее бренда и Christy Rilling Studio).
Эльза Хоск, по всей видимости, решила повторить успех коллеги: на афтепати «Оскара» модель появилась в комплекте Monot с силуэтной юбкой в пол и микротопом. Дополнили образ увесистые украшения Tiffany & Co. и клатч Jimmy Choo. Совпадение? Не думаем!
Globallook
Globallook
По горячим следам главной кинопремии мы обсудили самые яркие наряды и выделили топ-14. Жена Уилла Смита Джада появилась в платье со шлейфом-«лавой», Зендая снова продемонстрировала безупречный пресс, а Билли Айлиш скрылась под пышными оборками Gucci. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Больше новостей из мира моды — на нашем Telegram-канале!
Фото: Globallook / Eastnews