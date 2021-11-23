Елизавета Боярская показала, какие украшения просить в подарок у бойфренда

Все ли вы знаете об украшениях в вашей шкатулке? Ювелирные изделия о многом могут рассказать — в том числе и о серьезности намерений вашего избранника. Об их значении (и не только) мы поговорили с экспертом — подробности с фото ищите в материале Passion.ru.