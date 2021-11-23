Елизавета Боярская показала, какие украшения просить в подарок у бойфренда
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Данил Головкин
Елизавета вновь стала лицом бренда, и на этот раз примерила минималистичный образ. Актриса показывает (и доказывает): чтобы выглядеть элегантно и дорого при любых обстоятельствах, необходимо правильно подобрать аксессуары. На снимках — все просто: базовая водолазка, жакет правильного силуэта, топ на одно плечо. Цветовая гамма — от зефирно-белого до теплого песочного. Лаконичные сочетания в одежде разбавляют драгоценности: усыпанные бриллиантами кольца и серьги-шандельеры, увесистые колье и брутальные браслеты.
Фото: Данил Головкин
Все ли вы знаете об украшениях в вашей шкатулке? Ювелирные изделия о многом могут рассказать — в том числе и о серьезности намерений вашего избранника. Об их значении (и не только) мы поговорили с экспертом — подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Данил Головкин / архивы пресс-служб