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Елизавета Боярская показала, какие украшения просить в подарок у бойфренда

Подготовка к Новому году идет полным ходом: Елизавета Боярская, например, уже передала привет со снимков праздничной кампании ювелирного Дома Tous . А заодно подала несколько отличных идей для списка желаний — добавьте и положите на видное место, чтобы любимый точно заметил. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елизавета Боярская

Фото: Данил Головкин

Елизавета вновь стала лицом бренда, и на этот раз примерила минималистичный образ. Актриса показывает (и доказывает): чтобы выглядеть элегантно и дорого при любых обстоятельствах, необходимо правильно подобрать аксессуары. На снимках — все просто: базовая водолазка, жакет правильного силуэта, топ на одно плечо. Цветовая гамма — от зефирно-белого до теплого песочного. Лаконичные сочетания в одежде разбавляют драгоценности: усыпанные бриллиантами кольца и серьги-шандельеры, увесистые колье и брутальные браслеты.

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская

Фото: Данил Головкин

Все ли вы знаете об украшениях в вашей шкатулке? Ювелирные изделия о многом могут рассказать — в том числе и о серьезности намерений вашего избранника. Об их значении (и не только) мы поговорили с экспертом — подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Данил Головкин / архивы пресс-служб

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