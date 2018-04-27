Елизавета Боярская блеснула на красной дорожке в платье с декольте до талии

Елизавета Боярская отличается безупречным вкусом и, как правило, приковывает к себе все взгляды на светских мероприятиях. Церемония закрытия 40-го ММКФ не стала исключением: звезда выбрала вечернее платье с очень глубоким декольте.
Несмотря на прохладную московскую погоду, Елизавета вышла к фотографам без накидки и храбро позировала в течение нескольких минут. Надо отметить, что актриса выглядела потрясающе!
Также на церемонии присутствовали такие звезды, как Мария Кожевникова, Ирина Безрукова, Аглая Тарасова и другие. Больше фото и список победителей ММКФ можно посмотреть здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov / Global Press Look, Instagram