Елизавета Боярская блеснула на красной дорожке в платье с декольте до талии

Елизавета Боярская отличается безупречным вкусом и, как правило, приковывает к себе все взгляды на светских мероприятиях. Церемония закрытия 40-го ММКФ не стала исключением: звезда выбрала вечернее платье с очень глубоким декольте.

Несмотря на прохладную московскую погоду, Елизавета вышла к фотографам без накидки и храбро позировала в течение нескольких минут. Надо отметить, что актриса выглядела потрясающе!