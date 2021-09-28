passion.ru
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Елену Летучую в «тесной» юбке раскритиковали за складки на талии

Елена Летучая показала эффектную вариацию на тему маленького черного платья, правда, не все модный трофей оценили. Фолловеры тут же нашли изъян даже в точеной фигуре ведущей и предпочли не оставлять его без комментариев. Мы же предлагаем взять на вооружение лаконичный вечерний образ на все случаи жизни: от шумных вечеринок до романтических свиданий.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Летучая

Фото: Instagram @elenapegas

Елена выбрала двойку из блузы с баской и юбки затейливого асимметричного кроя от российского бренда. Стоимость наряда — 29 500 рублей. Из-за слишком тесного пояса на талии образовались складки — это быстро подметили подписчики и не сдержали критику. А некоторых возмутила слишком короткая длина, что, конечно же, тоже было тут же отмечено.

Стильный вечерний образ дополнили остромодные мюли Amina Muaddi, усыпанные мерцающими кристаллами, — кстати, один из главных объектов желания модниц в этом году. Последний штрих — минималистичные серьги-пусеты.

Елена Летучая

Елена Летучая

Фото: Instagram @elenapegas

Не так давно и Наталья Водянова преподавала мастер-класс на тему применения мини-шортов в осенних образах. Спойлер: получилось эффектно. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @elenapegas