Елену Летучую в «тесной» юбке раскритиковали за складки на талии

Елена выбрала двойку из блузы с баской и юбки затейливого асимметричного кроя от российского бренда. Стоимость наряда — 29 500 рублей. Из-за слишком тесного пояса на талии образовались складки — это быстро подметили подписчики и не сдержали критику. А некоторых возмутила слишком короткая длина, что, конечно же, тоже было тут же отмечено.

Стильный вечерний образ дополнили остромодные мюли Amina Muaddi, усыпанные мерцающими кристаллами, — кстати, один из главных объектов желания модниц в этом году. Последний штрих — минималистичные серьги-пусеты.